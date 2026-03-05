La Paz. - La temporada de Spring Break en Los Cabos arrancó con el arribo de al menos 10 mil turistas y con la expectativa de sumar hasta 60 mil en las próximas semanas, por lo que se desplegó un operativo especial de seguridad, en el contexto de violencia en distintas regiones del país.

Ante las cancelaciones de viajes de estudiantes universitarios a otros destinos como Puerto Vallarta en Jalisco, derivado de los hechos violentos vinculados al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, autoridades en BCS aseguraron que algunas de estas se redireccionaron hacia Los Cabos y ante ello, reforzaron la vigilancia y coordinación institucional.

La secretaria de Turismo y Economía de Baja California Sur, Maribel Collins Sánchez, informó a EL UNIVERSAL que el operativo se realiza de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno, corporaciones de seguridad, Protección Civil, el consulado de Estados Unidos y representantes del sector turístico.

Lee también Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para las vacaciones?; conoce la fecha exacta

Explicó que los primeros grupos comenzaron a arribar el 1 de marzo y que las llegadas se concentran principalmente los domingos. Indicó que se estima la presencia de alrededor de siete mil estudiantes por fin de semana durante el periodo vacacional, hasta alcanzar un estimado de 60 mil visitantes en los primeros días de abril.

“Se decidió hacer un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno con todos quienes inciden en el tema, desde el sector restaurantero, hasta autoridades, empresarios, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, además de los organizadores y promotores de viajes, para estar atentos y responder de inmediato ante cualquier situación”, declaró.

La funcionaria señaló que, como parte de la estrategia de organización, las actividades para los visitantes se concentran en eventos programados, comidas y reuniones en grupos numerosos, con el fin de evitar desplazamientos dispersos y facilitar las labores de seguridad.

Agregó que entre unos 70 restaurantes participan en la recepción de los jóvenes y reiteró que estiman una afluencia total de entre 50 mil y 60 mil visitantes durante la temporada, con una derrama económica estimada en 45 millones de dólares.

Collins Sánchez indicó que el aumento en la llegada de estudiantes se relaciona con cancelaciones registradas en otros destinos turísticos de México, luego de alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos, situación que —dijo— ha llevado a que algunos viajeros opten por Los Cabos, pues no tiene ninguna restricción de viaje.

Lee también Megapuentes en marzo 2026: ¿qué días no habrá clases?; esto dice la SEP

Afirmó que Baja California Sur se mantiene en la percepción de ser un destino seguro y trabajan en conjunto para garantizar las mejores condiciones para turistas y residentes, dijo.

En las últimas semanas en la entidad se han registrado hechos violentos en algunos municipios, en sitios urbanos y serranías, incluidos homicidios y operativos de seguridad; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han reportado incidentes relacionados con turistas en las principales zonas turísticas del estado.

La alerta emitida por el Gobierno estadounidense para el sector de spring breakers contempla restricciones de viaje, sobre no viajar, reconsiderar y tomar precauciones. En el caso de BCS, señala que se debe tener “mayor precaución” al viajar, por situaciones que han ocurrido de confrontación entre grupos criminales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL