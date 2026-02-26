Megapuentes en marzo 2026: ¿qué días no habrá clases?; esto dice la SEP

El mes de marzo de 2026 se posiciona como uno de los periodos con mayor flexibilidad administrativa para el sector educativo en México.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los estudiantes de educación básica cuentan con una agenda que prioriza el descanso y la gestión docente.

Este fenómeno, denominado coloquialmente como "megapuente", responde a la conjunción de actividades administrativas obligatorias y conmemoraciones cívicas de relevancia nacional, permitiendo un respiro de cuatro días consecutivos antes de la recta final del ciclo escolar.

Megapuente escolar 2025. Foto: Creada con IA

Los detalles del "megapuente" y la descarga administrativa docente

De acuerdo con el documento normativo de la institución, el cese de actividades escolares presenciales para el alumnado inicia el viernes 13 de marzo.

Esta fecha está destinada específicamente a que el personal docente realice el registro de calificaciones y evaluaciones en las plataformas oficiales.

Según la SEP, aunque los alumnos están exentos de acudir a las aulas, los profesores deben cumplir con la carga administrativa y las recomendaciones pertinentes en las boletas de calificaciones.

Este periodo de asueto se extiende de manera ininterrumpida hasta el lunes 16 de marzo. La razón principal de este último día de descanso es la conmemoración del natalicio de Benito Juárez (originalmente el 21 de marzo), la cual se recorre al lunes más cercano para facilitar el fin de semana largo de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Las clases se reanudan formalmente el martes 17 de marzo en todos los planteles del país.

Proximidad de la Semana Santa y planeación escolar

Tras el "megapuente" de mediados de mes, el sistema educativo se prepara para el periodo vacacional más significativo del semestre. Según el calendario vigente, las vacaciones de Semana Santa inician el lunes 30 de marzo y concluyen el viernes 10 de abril.

Bajo esta planificación, el regreso a las aulas queda estipulado para el lunes 13 de abril. Para los padres de familia y tutores, la síntesis de este mes implica una gestión logística particular, pues marzo combina un fin de semana largo a mitad de jornada y, apenas dos semanas después, el arranque del descanso primaveral.

El próximo periodo de descanso para los alumnos de nivel básico comenzará el viernes 27 con la junta de Consejo Técnico y finalizará el 10 de abril. Foto: Calendario Escolar SEP

