Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para las vacaciones?; conoce la fecha exacta

La Cuaresma inició el pasado 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, inaugurando oficialmente una de las tradiciones más importantes para los creyentes en México.

Este periodo litúrgico, que da paso a la , es uno de los más esperados del año por millones de personas en toda la República, donde se llevan a cabo diversas actividades simbólicas y conmemorativas.

El significado religioso, así como el impacto en el turismo, la actividad económica y el calendario escolar de estas fechas, hacen que sea una de las semanas más importantes del año.

Playas, pueblos mágicos y destinos cercanos se llenan durante Semana Santa. Foto: Pixabay
Playas, pueblos mágicos y destinos cercanos se llenan durante Semana Santa. Foto: Pixabay

¿Cuántos días faltan para las vacaciones de Semana Santa 2026?

Semana Santa 2026 será del domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, lo que quiere decir que faltan exactamente 30 días para que se celebre la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

Las fechas clave de Semana Santa serán:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Lunes Santo: 30 de marzo
  • Martes Santo: 31 de marzo
  • Miércoles Santo: 1 de abril
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Sábado de Gloria: 4 de abril
  • Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril

En Iztapalapa, la representación de la Semana Santa es uno de los eventos más simbólicos. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL
En Iztapalapa, la representación de la Semana Santa es uno de los eventos más simbólicos. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

¿Cuándo salen de vacaciones los niños?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional para las y los alumnos de educación básica será del 30 de marzo al 10 de abril.

Esto quiere decir que el último día de clases será el viernes 27 de marzo, y tendrán que regresar a las aulas de aprendizaje el lunes 13 de abril.

