Semana Santa 2026: ¿cuántos días faltan para las vacaciones?; conoce la fecha exacta

La Cuaresma inició el pasado 18 de febrero, con el Miércoles de Ceniza, inaugurando oficialmente una de las tradiciones más importantes para los creyentes en México.

Este periodo litúrgico, que da paso a la Semana Santa, es uno de los más esperados del año por millones de personas en toda la República, donde se llevan a cabo diversas actividades simbólicas y conmemorativas.

El significado religioso, así como el impacto en el turismo, la actividad económica y el calendario escolar de estas fechas, hacen que sea una de las semanas más importantes del año.

Lee también Semana Santa 2026: ¿pagan doble si trabajas el jueves y viernes santo?; descubre lo que dice la LFT

Playas, pueblos mágicos y destinos cercanos se llenan durante Semana Santa. Foto: Pixabay

¿Cuántos días faltan para las vacaciones de Semana Santa 2026?

Semana Santa 2026 será del domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, lo que quiere decir que faltan exactamente 30 días para que se celebre la conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.

Las fechas clave de Semana Santa serán:

Domingo de Ramos : 29 de marzo

: 29 de marzo Lunes Santo: 30 de marzo

Martes Santo: 31 de marzo

Miércoles Santo: 1 de abril

Jueves Santo : 2 de abril

: 2 de abril Viernes Santo : 3 de abril

: 3 de abril Sábado de Gloria : 4 de abril

: 4 de abril Domingo de Resurrección (Pascua): 5 de abril

Lee también “Aprendan inglés”; el reclamo viral de un extranjero a vendedores de Playa del Carmen

En Iztapalapa, la representación de la Semana Santa es uno de los eventos más simbólicos. Foto Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

¿Cuándo salen de vacaciones los niños?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo vacacional para las y los alumnos de educación básica será del 30 de marzo al 10 de abril.

Esto quiere decir que el último día de clases será el viernes 27 de marzo, y tendrán que regresar a las aulas de aprendizaje el lunes 13 de abril.

También te interesará:

Cuando la música también se viste; los outfits más icónicos de EDC México 2026

Historias de San Valentín; mientras otros celebran el romance, cirujana revela cómo encontró el amor más puro en el quirófano

¿Cada cuánto limpiar la arena de tu gato?; conoce cómo dejarla impecable

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu