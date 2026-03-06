Rescatar animales en situación de maltrato y denunciar por negligencia a las autoridades del Estado de México, le ha valido a Elizabeth Soto, directora de la fundación Seres Libres, agresiones físicas, insultos, acoso en redes sociales, un intento de linchamiento, hasta una amenaza de muerte para ella y la vida de su hija de cuatro años.

Rumbo al santuario de exburritos carretoneros, advirtió “si veo un perro atropellado me voy a detener”, cosa que hizo, pero fue tarde porque el perrito de color negro ya había muerto. “Está caliente, no tiene mucho”, lamentó. No tiene horarios fijos, a veces puede estar en un rescate de animales a medianoche, alistando algún documento oficial hacia las autoridades, creando contenido para redes, consiguiendo fondos para los refugios los que actualmente hay 300 habitantes.

Peces, puercos, chivas, vacas, gatos, burros, caballos, yeguas y perros, fueron hallados abandonados, desnutridos, golpeados, heridos, con el hocico destrozado a machetazos o con cuetes, porque a alguien le pareció divertido lastimarlos.

Elizabeth Soto, activista y directora del santuario Seres Libres, en el que rescata burros y caballos. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Elizabeth observó desde pequeña que sus padres rescataban perros, los cuidaban y curaban, así creció con la convicción de que los animales son seres sintientes con derecho a una vida digna. Al vivir en el Edomex, los burros carretoneros eran algo común, a los 12 años vio cómo uno se cayó debido al cansancio y el peso que cargaba sobre él. Las personas que lo llevaban lo golpearon para obligarlo a levantarse. “En ese momento, una niña no podía hacer nada, pero me plantó la semilla de querer cambiar las cosas”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Como estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compraba croquetas y alimentaba a perritos callejeros, procuraba rescates para darlos en adopción, hasta que poco a poco la defensa de los animales se convirtió en su trabajo, lo que la llevó a optar por Derecho como segunda carrera.

Lo más complicado de ser rescatista, explicó, es enfrentarse a la violencia normalizada contra los animales, porque la gente desconoce que la omisión de cuidados, tener a un perro olvidado en la azotea, no contar con un protocolo de salud, también, es maltrato animal.

“Emocionalmente es muy fuerte porque te tienes que enfrentar a las personas, te enfrentas a la muerte de los animales, a las autoridades así como a los gobiernos que no les interesa el tema. Implica muchos sentimientos. Además, la recaudación de fondos, pero lo más difícil es tratar con los humanos para ayudar a los animales. Contó cómo al tratar de rescatar a un burro intentaron lincharla, junto a sus compañeros, y un comando de policías tuvo que sacarla del lugar.

“En el caso de los caballos, la gente cree que son animales fuertes para el trabajo, pero “son animales muy sensibles, sienten dolor y se cansan”. Mientras que a los perros “la gente los olvida dentro de sus casas, por meses, por semanas y mueren de inanición. A veces, no podemos sacarlos porque es difícil conseguir una orden de cateo para poder entrar al domicilio”, reveló.

Pese a que en México hay leyes contra el maltrato animal, considera que falta voluntad política para cambiar las cosas, personas capacitadas, insumos o espacios. “Es una contradicción enorme exigir más leyes cuando ni siquiera son detenidas las personas por maltrato animal, tampoco se les vincula proceso. Los rescatistas y asociaciones tenemos que pagar abogados para que un maltratador esté en la cárcel”, sostuvo.

Debido a la carga emocional, toma terapia porque “vivir tan de cerca la muerte es algo muy doloroso”, que a veces la hace pensar en desistir. Además, según contó, la gente no entiende que “tienes que salirte de una fiesta para ir a un rescate o una emergencia en el refugio”. “Tratamos de acompañarnos con expertos para no hacerles daño con tu propio dolor”.

Amenaza

Seres Libres trabaja principalmente en el Estado de México, por lo que detectar una serie de irregularidades, hizo una denuncia pública contra la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) y a los tres días recibió una amenaza que la hizo mudarse de casa.

“Nos reportaron que muchos de los perros que rescatan no se vuelve a saber de ellos. Cuando se les pidió apoyo para el rescate de animales por la inundación de Chalco, se fueron tres y sólo regresaron uno. Los vecinos también reclamaron, pero no hubo razón. Nosotros decidimos hacer una denuncia con información de trabajadores de la institución que nos confirmaron que a los perritos enfermos o vulnerables los sometían a eutanasia”.

El 11 de diciembre de 2025, al abrir la puerta de su casa vio un ataúd blanco pequeño, con una corona de flores y fotos de ella junto a su pequeña hija, con un mensaje que decía: “Ya déjate de mamadas o la mato”.

Al día siguiente fue notificada sobre una denuncia en su contra hecha por diversas instituciones del Estado de México, incluida la directora de la Cepanaf, y la Fiscalía mexiquense interpuso medidas cautelares para que no pueda hacer mención sobre estas.

La futura abogada asumió desde hace muchos años el riesgo de su trabajo, pero que hayan amenazado a su hija ha sido un proceso muy complejo. “Estás en el entendido de que quizá un día puedas morir haciendo esto, pero meterse con los niños, eso sí duele muchísimo”.

“Los activistas estamos resignados a que podemos ser desaparecidos por denunciar y señalar, porque, ¿qué somos frente al poder del gobierno?, no tenemos ni los recursos, ni el personal ni nada, sólo las redes sociales y a las personas que están al pendiente”, señaló.

Han pasado tres meses de esto, pero no hay personas detenidas, ni un responsable, tampoco se ha logrado retirar las medidas cautelares en su contra. “He tenido aprender a vivir con este miedo, con el acoso o intimidación, con carros tomando fotos, pero tenemos 300 animales y ellos me dan la fuerza”. Cada que Elizabeth habla de un tema emocionalmente fuerte, inmediatamente se acerca algún burrito, como “Frijolito”, y piden ser acariciados, como si supieran que ella está a punto de llorar.

La activista pide prestar atención a los violentadores de animales porque asegura “está comprobado que así comienzan las personas que violentan mujeres, niños o personas”.

En Seres Libres, cualquiera puede apadrinar un animal rescatado, hacer voluntariado para bañarlos, cepillarlos, limpiarles, celebrar su cumpleaños en el santuario, así como realizar donativos de efectivo o en especie. “Ayudar a los animales es una responsabilidad de todos. Ayuda al perro de tu calle, alimentalo, vacúnalo, esterilizarlo, haces una gran diferencia”, asegura.

Porque a pesar del pasado difícil que tengan los animales son “son resilientes, perdonan y son súper amorosos”, con mucho cariño y esfuerzo, “logran confiar en el ser humano otra vez, esa confianza es una de las razones por las que hacemos esto. Nuestra paga es verlos rehabilitados y felices, que les cambien los ojos de unos tristes y sin esperanza a ojos llenos de vida”.

