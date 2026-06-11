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El secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció y reconoció a las y los policías de la Ciudad de México debido al despliegue en las inmediaciones del Estadio Banorte, durante la inauguración de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.
A través de su cuenta de X, comentó que las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actuaron "con temple, disciplina, firmeza y valentía" en el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, cuyo marcador fue 2-0.
"Su presencia y profesionalismo fueron determinantes para preservar el orden, proteger a la ciudadanía y permitir que miles de familias y visitantes distrutaran con seguridad", dijo.
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García Harfuch agregó que, debido a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) labora con el gobierno de la capital del país, encabezado por Clara Brugada.
De igual forma, el secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, agradeció y reconoció a las y los policías por su "disciplina, entrega, profesionalismo y valentía", lo cual "permitió garantizar el derecho a la movilidad, a la libre expresión y a la manifestación".
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Añadió que continuarán los despliegues a lo largo de dicho evento deportivo, el cual acabará el próximo 19 de julio, "con el compromiso de todos los días de servir y proteger a las y los habitantes de la Ciudad".
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dft/bmc
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