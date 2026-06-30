Economía | 30-06-26 | 06:09 | Actualizada | 30-06-26 | 06:09 |

Las tres instituciones en las que más confían los mexicanos son las fuerzas armadas, los organismos internacionales y la policía, mientras que en octavo puesto aparecen la Corte y el

Así lo revelan los resultados de la Encuesta sobre los factores que determinan la confianza en las instituciones públicas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos () dio a conocer este lunes.

En cuarto y quinto lugar están los servicios civiles nacional y regional, mientras en sexto aparece el gobierno federal y luego los medios de comunicación. En octavo sitio se encuentra la Corte y el Poder Judicial.

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“En general, la confianza en los tribunales y el sistema judicial es bastante baja y muestra mayor variabilidad entre países”, señaló la OCDE al dar a conocer los resultados del sondeo en el que participaron 36 países.

También se midieron los principales problemas que señala la población. Crimen o violencia, inflación y corrupción fueron las mayores preocupaciones entre los mexicanos.

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Le siguen el empleo, los servicios esenciales de salud, la desigualdad, la vivienda, el cambio climático, la seguridad nacional y la migración.

La encuesta reveló que más de la mitad de los mexicanos consideran probable que una política no popular pueda ser cambiada por el gobierno.

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Educación y salud

Las tasas de satisfacción de servicios de educación en promedio en la OCDE están en 60% y salud sobre 54%.

Finlandia destaca por alcanzar 85% en cuanto a la satisfacción en educación y 67% en salud. En México, el porcentaje de personas satisfechas por los servicios educativos se colocaron en 66% y en salud 54%.

“En medio de transformaciones económicas, sociodemográficas y tecnológicas y con un espacio fiscal limitado, los gobiernos democráticos enfrentan desafíos para satisfacer las crecientes expectativas y necesidades de la gente. Un nivel saludable de confianza en las instituciones públicas es fundamental para implementar reformas que respondan a esas expectativas y necesidades, convirtiendo la confianza en un objetivo de política en sí misma”, explicó el organismo que encabeza el australiano Mathias Cormann.

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