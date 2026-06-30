Las tres instituciones en las que más confían los mexicanos son las fuerzas armadas, los organismos internacionales y la policía, mientras que en octavo puesto aparecen la Corte y el Poder Judicial.

Así lo revelan los resultados de la Encuesta sobre los factores que determinan la confianza en las instituciones públicas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer este lunes.

En cuarto y quinto lugar están los servicios civiles nacional y regional, mientras en sexto aparece el gobierno federal y luego los medios de comunicación. En octavo sitio se encuentra la Corte y el Poder Judicial.

Lee también Instituciones financieras activan medidas de apoyo para Venezuela; van más de mil 719 víctimas mortales

“En general, la confianza en los tribunales y el sistema judicial es bastante baja y muestra mayor variabilidad entre países”, señaló la OCDE al dar a conocer los resultados del sondeo en el que participaron 36 países.

También se midieron los principales problemas que señala la población. Crimen o violencia, inflación y corrupción fueron las mayores preocupaciones entre los mexicanos.

[Publicidad]

Le siguen el empleo, los servicios esenciales de salud, la desigualdad, la vivienda, el cambio climático, la seguridad nacional y la migración.

La encuesta reveló que más de la mitad de los mexicanos consideran probable que una política no popular pueda ser cambiada por el gobierno.

Lee también Banxico anuncia nuevas medidas de liquidez; asegura que con ello no financiará al gobierno federal

[Publicidad]

Educación y salud

Las tasas de satisfacción de servicios de educación en promedio en la OCDE están en 60% y salud sobre 54%.

Finlandia destaca por alcanzar 85% en cuanto a la satisfacción en educación y 67% en salud. En México, el porcentaje de personas satisfechas por los servicios educativos se colocaron en 66% y en salud 54%.

“En medio de transformaciones económicas, sociodemográficas y tecnológicas y con un espacio fiscal limitado, los gobiernos democráticos enfrentan desafíos para satisfacer las crecientes expectativas y necesidades de la gente. Un nivel saludable de confianza en las instituciones públicas es fundamental para implementar reformas que respondan a esas expectativas y necesidades, convirtiendo la confianza en un objetivo de política en sí misma”, explicó el organismo que encabeza el australiano Mathias Cormann.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.