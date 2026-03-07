Equinoccio de Primavera 2026: esta es la hora exacta para ver el cambio de estación en México; ¿dónde verlo?

Más Información
Cada año, el invierno se despide y los días comienzan a volverse más largos y calurosos, anunciando la llegada de uno de los eventos astronómicos más esperados: el equinoccio de primavera.
Este momento mágico en el que el día y la noche duran casi lo mismo, y la temporada nos prepara para los intensos calores del verano, ocurrirá el próximo viernes 20 de marzo, y en México no solo lo observamos… ¡lo celebramos!
Si tú también quieres saber cuándo ocurrirá el equinoccio de primavera 2026 en el país y desde dónde se podrá observar mejor, aquí te contamos todos los detalles para que no se te pase el momento. Prepárate, porque la primavera llega puntual, pero verla en el lugar y a la hora correcta puede hacer toda la diferencia.
¿A qué hora exactamente ocurrirá el equinoccio de primavera 2026?
Según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el equinoccio de primavera ocurrirá a las 8:46 de la mañana (horario del centro de México) el viernes 20 de marzo.
Este fenómeno inaugurará oficialmente la primavera, dándole la bienvenida a las temperaturas cálidas, el florecimiento natural de diversas especies y días más largos y luminosos.
¿Dónde ver el equinoccio de primavera 2026
En México, es común presenciar este fenómeno en zonas arqueológicas, donde también se incentiva a la población a conectar con la raíces prehispánicas, que asociaban el cambio de estación con nueva vida y energía.
En Chichen Itzá, Yucatán, por ejemplo, durante este evento astronómico se produce un fenómeno de luz y sombra sobre la pirámide de Kukulkán, que da la apariencia de una serpiente descendiendo por la escalinata. Esta es una de las zonas más populares para observar el equinoccio, e incluso, se ha convertido en una llamativa atracción turística.
Otras zonas populares para presenciar el evento son Teotihuacán, Monte Albán, Mitla, El Tajín y Tulum, donde la gente asiste con ropa blanca y repite rituales, como alzar los brazos al cielo, para recibir la renovada energía y las vibras de la nueva temporada; así como agradecer por las bondades de la naturaleza en esta época de florecimiento y prosperidad.
