Si eres de las personas que este fin de semana largo no saldrá de la Ciudad de México, pero tampoco quiere quedarse en casa, la Feria de la barbacoa en la alcaldía Xochimilco se presenta como una opción para disfrutar en estos días.

Además de la tradicional venta de tacos de barbacoa, el evento contará con diversas amenidades que podrán disfrutar los asistentes.

Por eso, te invitamos a seguir leyendo para que conozcas todos los detalles y no te pierdas de ninguna de las actividades que habrá en esta edición.

En la edición de este año de la Feria de la Barbacoa podrás disfrutar de diversas preparaciones de este platillo. Foto: Freepik

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¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa 2026?

De acuerdo con información difundida en las redes sociales oficiales de la Alcaldía Xochimilco, este año se celebra la XXVI edición de la Feria de la Barbacoa.

Además de la tradicional oferta gastronómica, quienes asistan podrán disfrutar de diversas actividades recreativas y culturales, como teatro del pueblo, una granja didáctica con especies comunes de este entorno y la venta de productos y artesanías de la región.

También se ofrecerá equinoterapia, una actividad que utiliza caballos para apoyar en la salud y el aprendizaje, ayudando a mejorar el desarrollo emocional y social de personas que tengan alguna discapacidad.

La programación se complementa con actividades como el jaripeo infantil y un espectáculo de caballos bailadores, dos propuestas que enriquecen la experiencia.

Estas presentaciones forman parte de las tradiciones populares del lugar donde se integran expresiones culturales que acompañan la oferta gastronómica de la feria.

La barbacoa es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana. Foto: Freepik

¿Cuándo será la Feria de la barbacoa?

Si ya te animaste a asistir, hay una buena noticia la feria se extenderá durante 10 días, lo que permitirá recorrerla con calma, regresar más de una vez y disfrutarla por partes sin agotarse desde el primer momento.

Este formato también brinda la oportunidad de explorar con mayor detalle cada uno de los puestos, probar distintos platillos y asistir a las actividades programadas en diferentes fechas.

La XXVI edición de la Feria de la Barbacoa en Xochimilco se llevará a cabo del 1 al 10 de mayo de 2026, periodo en el que se ofrecerá una amplia variedad de propuestas gastronómicas y culturales.

Con ello, tanto visitantes locales como turistas podrán aprovechar esta experiencia, conocer más sobre la tradición de la barbacoa y disfrutar de un ambiente festivo.

La Feria de la Barbacoa 2026 es un evento que estrá disponible por vario días. Foto: Freepik

¿Dónde será la Feria de la barbacoa?

Como se mencionó anteriormente, la Alcaldía Xochimilco es la encargada de organizar este evento, por lo que el acceso se ubica como referencia a un costado de la Preparatoria 1, en la zona de Santa María Tepepan, dentro de la misma demarcación.

La entrada a la Feria de la barbacoa es completamente gratuita, por lo que los asistentes únicamente deberán cubrir el costo de los alimentos, bebidas y de los artículos artesanales que se ofrezcan durante el evento.

Además, se trata de una celebración pensada para todo el público, ya que pueden asistir desde bebés hasta personas adultas mayores, lo que la convierte en una opción accesible y familiar para disfrutar durante estos días.

Ahora que ya conoces los detalles de la Feria de la barbacoa, puedes considerarla como una opción dentro de tus planes para los primeros días de mayo.

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