Petrolero venezolano incautado por EU tenía como destino Cuba, reporta The New York Times

El navío petrolero venezolano que incautó esta semana el gobierno de Donald Trump tenía como destino Cuba, reportó el medio The New York Times, quien informó que el principal responsable del manejo del flujo de crudo entre las naciones es el empresario panameño Ramón Carretero.

El medio detalla, con base en documentos y fuentes dentro de la industria petrolera venezolana, que el buque llamado Skipper, zarpó de Venezuela el 4 de diciembre con casi 2 millones de barriles de crudo pesado del país.

Destinos: Cuba y China

El destino del buque figuraba en el puerto cubano de Matanzas, según los datos.

El Times reportó que "Cubametales, la empresa estatal, indicó que el destino del barco era Cuba, lo que sugería que los 1.1 millones de barriles asignados a la compañía se dirigían a la isla".

Pero según una fuente cercana a Petróleos de Venezuela (PDVSA), el petrolero finalmente se dirigió a China después de descargar sólo una pequeña fracción del petróleo al Neptune 6 y enviarlo en ruta a la isla.

El Times detalló que "el miércoles, mientras Skipper navegaba hacia el este en aguas internacionales entre las islas de Granada y Trinidad, cayó en una emboscada estadounidense".

El buque, según un funcionario de EU, descargó una pequeña fracción de su petróleo, unos 50 mil barriles, a otro buque, llamado Neptune 6, que luego puso rumbo al norte, a Cuba, según la firma de datos marítimos Kpler. Tras la transferencia, Skipper puso rumbo al este, a Asia, con la mayor parte de su petróleo a bordo.

Según el medio, "en los últimos años, sólo una fracción del petróleo venezolano reservado para Cuba ha llegado realmente a la isla, según documentos de PDVSA y datos de seguimiento de buques tanque.

"La mayor parte del petróleo asignado a Cuba ha sido revendido a China, y ese dinero ha proporcionado divisas muy necesarias para el gobierno cubano, según varias personas cercanas al gobierno venezolano".

El Times añade que "se cree que parte de ese dinero fue utilizado por funcionarios cubanos para comprar productos básicos".

Según documentos de PDVSA, el petrolero que incautó EU transportaba crudo contratado conjuntamente por Cubametales, la comercializadora petrolera estatal cubana. Foto: EFE

El empresario panameño Ramón Carretero

Sobre el señor Carretero, el medio menciona que el gobierno de EU lo sancionó por "facilitar envíos de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano".

El medio intentó contactar al empresario por su representante legal, pero no obtuvo respuesta.

Según documentos de PDVSA, el petrolero que incautó EU transportaba crudo contratado conjuntamente por Cubametales, la comercializadora petrolera estatal cubana, y una empresa comercializadora de petróleo vinculada a Carretero.

Las empresas comercializadoras de Carretero han representado una cuarta parte del petróleo asignado por PDVSA para la exportación este año, siempre según los documentos.

Rusia e Irán

Sobre la tripulación, el medio, con base en un funcionario estadounidense, señala que estaba compuesta por unos 30 marineros, en su mayoría rusos.

El Times añadió que el buque incautado fue parte por cuatro años de la flota encubierta de Irán, transportando petróleo iraní a Siria y China, según datos de Kpler, la empresa de datos de envío, y un alto funcionario del Ministerio de Petróleo de Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, condenó el viernes la captura de Skipper, calificándola de "piratería patrocinada por el Estado" en comentarios a los medios locales.

