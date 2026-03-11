Más Información

FGR investigaba desde 2025 narconómina de “El Mencho”; orden de aprehensión se giró en noviembre

Taxistas bloquean accesos a la Terminal 1 del AICM; usuarios padecen para entrar o salir del aeropuerto

Guardia Nacional realizará operativos en AICM a partir de mañana; buscan inhibir servicio de taxis por aplicación

Caída de “El Mencho” posiciona a Trevilla y Harfuch; lideran en cobertura mediática

¿Qué hacer si soy víctima de violencia digital?; Secretaría de las Mujeres te dice cómo proceder

Sheinbaum espera debate sobre reforma electoral; anticipa nuevas iniciativas

Secretaría de las Mujeres informa colaboración con plataformas digitales; van contra la violencia digital

Sheinbaum no presentará demanda contra Elon Musk por dichos que la vinculan con cárteles; "si sigue, lo reevaluaremos", advierte

Alertan por fraudes digitales con paquetes para el Mundial 2026; piden comprar boletos solo en sitios oficiales

“Quienes nacieron in vitro no forman parte de la familia”; ministra María Estela Ríos desata polémica en sesión de la Corte

Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental este 11 de marzo; piden evitar actividades al aire libre

Tras 11 años de búsqueda, localizan en fosa común a hijo de “El Rey del Cabrito”; murió en accidente automovilístico en Nuevo León

El incendio en un autobús en que causó la muerte de seis personas parece haber sido provocado por un hombre "perturbado" que se prendió fuego a sí mismo, declaró este miércoles un fiscal cantonal.

"La declaración de un testigo indica que un hombre (...) de origen suizo subió al llevando bolsas. En un momento dado, se roció con una sustancia inflamable y se prendió fuego", explicó el fiscal Raphael Bourquin en una rueda de prensa.

"No hay absolutamente ningún indicio que sugiera que pueda tratarse de un acto terrorista", afirmó, y añadió que "aparentemente esta persona figura entre los fallecidos".

La familia del hombre sospechoso de haberse prendido , que tenía unos sesenta años y vivía en Berna, había "denunciado su ", y "las pruebas actuales lo describen como una persona marginada y perturbada", añadió Bourquin.

El siniestro se produjo en la calle principal de la pequeña localidad de Kerzers, a unos 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna, hacia las 18H25 (17H25 GMT).

Videos que circulan en las redes sociales muestran llamas de varios metros de altura saliendo por las ventanas del autobús y humo negro elevándose hacia el cielo al anochecer.

El incendio "dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos graves", declaró a la AFP el sargento de la policía cantonal de Friburgo, Frederic Papaux.

"La policía considera por ahora el como un incidente originado por causa humana, e incluso como un acto deliberado", apuntó, sin más detalles.

"Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. Los realizaron operaciones de rescate y extinción del fuego. Se estableció un perímetro de seguridad", indicó la policía en un comunicado.

Varias ambulancias y un helicóptero llegaron a la zona y tres heridos fueron trasladados a un hospital.

Otras dos personas fueron examinadas en el lugar, pero no necesitaron atención hospitalaria.

Investigación en marcha

La policía pidió a la población que se mantenga alejada de la zona y siga las instrucciones de los .

"En este momento conocemos la identidad de los heridos. Si el llamado a los testigos nos ayuda a identificar otros, podremos avanzar en la investigación", señaló Papaux.

"En cuanto a la investigación en el sitio, requerirá varias horas de trabajo. Ustedes vieron el estado en que quedó el autobús", agregó.

La estructura calcinada del autobús estaba oculta detrás de lonas blancas instaladas a todo lo ancho de la carretera, constató un periodista de la AFP.

La zona estaba acordonada y agentes vigilaban detrás de las cintas policiales. También había y camiones de bomberos en el lugar.

Se trata del segundo incendio con numerosas s en menos de tres meses en Suiza.

La madrugada del 1 de enero se incendió un bar en la localidad de Crans-Montana, un centro de esquí, donde murieron 41 personas y 115 resultaron heridas.

"Estoy chocado y entristecido de que el pueblo de Suiza nuevamente perdiera vidas en un grave incendio", manifestó en X el presidente suizo, Guy Parmelin.

