Irán responde a los ataques de Estados Unidos e Israel con misiles y drones, pero también libra una guerra propagandística con un vídeo animado al estilo Lego en el que aparecen versiones en juguete del presidente estadounidense Donald Trump, bombas y aviones de combate.

El instituto estatal iraní Revayat-e Fath difundió su vídeo en la televisión pública tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron la guerra en Medio Oriente.

Desde entonces, el vídeo de dos minutos se compartió en plataformas propiedad de Meta y en X, donde obtuvo decenas de miles de "me gusta" y compartidos.

Lugareños observan el misil iraní que cayó en la localidad de Qazaljo, en Siria, en medio de los ataques contra Israel y EU. Foto: Ahmed Mardnli / EFE

Sin diálogo, parece diseñado para tener alcance internacional en una guerra que convulsionó a los mercados energéticos y bursátiles, y dividió a la opinión pública mundial.

El vídeo comienza con representaciones tipo Lego del presidente estadounidense Trump flanqueado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el mismísimo diablo, mirando un álbum titulado "El expediente Epstein".

Enfurecido, Trump pulsa un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil a través de las nubes que impacta en lo que parece un aula, con juguetes que representan a niñas con pañuelos rosas en la cabeza mientras escuchan a su sonriente profesora.

Después de que la profesora escriba en la pizarra las palabras "Mi patria es mi vida", la pantalla se oscurece.

La siguiente escena muestra una mochila rosa y un par de zapatos rosas entre los escombros de un ataque. Un oficial iraní, también inspirado en Lego, recoge la mochila y llora, antes de que su tristeza se convierta en ira.

Iranian media released a LEGO-style video purporting to show Trump going to war with Iran because Netanyahu and the Devil are blackmailing him with Epstein files. pic.twitter.com/Zdt2Gre2V2 — Viral Video News (@viralvideonews3) March 9, 2026

Irán acusa a Estados Unidos e Israel de haber bombardeado una escuela en Minab, en el sur, el primer día de la guerra.

La AFP no pudo acceder al lugar para verificar el incidente ni obtener una confirmación independiente del número de víctimas.

