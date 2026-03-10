Más Información
Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”
"El Cuini" está en negociaciones con EU para no ir a juicio y una posible resolución de su caso; pide posponer audiencia
Baja homicidio doloso en 44%, destaca Sheinbaum; son 38 homicidios menos diarios que en septiembre de 2024, indica
Tras desactivar emergencia, FGJ investigará causas del colapso en edificio de la calzada San Antonio Abad; rescate concluye con tres trabajadores muertos
Ejército intentó capturar vivo a “El Mencho”; pruebas de su abatimiento fueron entregadas a la FGR: Trevilla
Empresario tabasqueño del fiestón de XV años acumuló deuda fiscal de 3 mdp; una de sus empresas omitió declarar venta de 7 millones de litros de combustible
"No, que cada quien decida"; Sheinbaum descarta último llamado a PT y PVEM a reconsiderar y apoyar la reforma electoral
SIP reporta uno de los "peores" años para la libertad de prensa en las Américas; ve en México "inefectividad de mecanismos de protección"
Muere el escritor Alfredo Bryce Echenique a los 87 años; de los últimos representantes del boom latinoamericano
Hallan sin vida al último trabajador en edificio colapsado en Calzada San Antonio Abad; suman tres fallecidos
Irán responde a los ataques de Estados Unidos e Israel con misiles y drones, pero también libra una guerra propagandística con un vídeo animado al estilo Lego en el que aparecen versiones en juguete del presidente estadounidense Donald Trump, bombas y aviones de combate.
El instituto estatal iraní Revayat-e Fath difundió su vídeo en la televisión pública tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero que acabaron con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y desencadenaron la guerra en Medio Oriente.
Desde entonces, el vídeo de dos minutos se compartió en plataformas propiedad de Meta y en X, donde obtuvo decenas de miles de "me gusta" y compartidos.
Lee también Jefe de seguridad de Irán amenaza a Trump; le dice que se cuide "de no ser eliminado"
Sin diálogo, parece diseñado para tener alcance internacional en una guerra que convulsionó a los mercados energéticos y bursátiles, y dividió a la opinión pública mundial.
El vídeo comienza con representaciones tipo Lego del presidente estadounidense Trump flanqueado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el mismísimo diablo, mirando un álbum titulado "El expediente Epstein".
Enfurecido, Trump pulsa un botón rojo para iniciar la guerra y lanza un misil a través de las nubes que impacta en lo que parece un aula, con juguetes que representan a niñas con pañuelos rosas en la cabeza mientras escuchan a su sonriente profesora.
Después de que la profesora escriba en la pizarra las palabras "Mi patria es mi vida", la pantalla se oscurece.
Lee también Un diálogo con Irán es "posible", afirma Trump; dice que "depende de los términos"
La siguiente escena muestra una mochila rosa y un par de zapatos rosas entre los escombros de un ataque. Un oficial iraní, también inspirado en Lego, recoge la mochila y llora, antes de que su tristeza se convierta en ira.
Irán acusa a Estados Unidos e Israel de haber bombardeado una escuela en Minab, en el sur, el primer día de la guerra.
La AFP no pudo acceder al lugar para verificar el incidente ni obtener una confirmación independiente del número de víctimas.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]