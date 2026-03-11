Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Se mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en el Valle de México; se espera mala calidad del aire este miércoles 11 de marzo

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

“Nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de tener esta célula canina, con protocolos de capacitación y operación nuestros, configurados por nosotros, hechos por nosotros”, dijo el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, sobre la labor de , el perro rescatista que ayudó a localizar a trabajadores que laboraban en el en la Calzada San Antonio Abad.

Togo es el pastor alemán que forma parte del único binomio canino de los bomberos capitalinos que la tarde del lunes localizó a tres de los cuatro trabajadores atrapados. Él encontró a una de las en menos de cinco minutos, aseguró Pérez Cova.

“Algo también muy importante, [es que los rescates sean] con el menor riesgo posible, y eso nos lo dio la posibilidad de tener a Togo, que en menos de cinco minutos ya estaba marcando, es decir, que a partir de que Togo ingresa al escenario, empieza a hacer su recorrido y en cinco minutos ya nos estaba indicando dónde estaba la primera persona, eso para nosotros es algo extraordinario”, destacó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Pérez Cova aseguró que con la llegada de Togo se incrementaron “nuestras capacidades de respuesta, nuestras capacidades operativas”.

