“Nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de tener esta célula canina, con protocolos de capacitación y operación nuestros, configurados por nosotros, hechos por nosotros”, dijo el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, sobre la labor de Togo, el perro rescatista que ayudó a localizar a trabajadores que laboraban en el edificio colapsado en la Calzada San Antonio Abad.

Togo es el pastor alemán que forma parte del único binomio canino de los bomberos capitalinos que la tarde del lunes localizó a tres de los cuatro trabajadores atrapados. Él encontró a una de las víctimas en menos de cinco minutos, aseguró Pérez Cova.

“Algo también muy importante, [es que los rescates sean] con el menor riesgo posible, y eso nos lo dio la posibilidad de tener a Togo, que en menos de cinco minutos ya estaba marcando, es decir, que a partir de que Togo ingresa al escenario, empieza a hacer su recorrido y en cinco minutos ya nos estaba indicando dónde estaba la primera persona, eso para nosotros es algo extraordinario”, destacó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Pérez Cova aseguró que con la llegada de Togo se incrementaron “nuestras capacidades de respuesta, nuestras capacidades operativas”.

