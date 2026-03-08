Tultepec, Méx.— “Ahí viene, ahí viene”, expresó Juanito, de siete años, mientras bajaba la careta de un casco para motociclista con figuras del Hombre Araña, al tiempo de tomar del brazo a su padre Juan Carlos, quien se colocó una máscara de plástico.

Como parte de la tradición, los toros recorren varias zonas de los terrenos de San Antonio Xahuento, girando y girando para que todos puedan ver el espectáculo de luces y de los llamados chifladores. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Juan contó a EL UNIVERSAL que decidió acudir con su hijo a esta festividad para motivarlo a que disfrute de la vida y que no se quede con las ganas de vivir nuevas experiencias; que conozca que existen riesgos e identifique también las diferentes expresiones culturales.

Además de los toritos los asistentes disfrutan de la romería que se instala en el lugar. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Una vez que se prendió el torito, en la edición 37 de la Feria Internacional de la Pirotecnia, todos comenzaron a correr, pues como parte de la tradición los toros recorren varias zonas de los terrenos de San Antonio Xahuento, girando y girando para que todos puedan ver el espectáculo de luces y de los llamados chifladores.

El recorrido de los toritos por las principales calles de Tultepec, es amenizado por banda y batucada. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Los cohetes retumbaron durante la noche del viernes y parte de la madrugada del sábado bajo una intensa luna en color rojizo, que fue vista cada que los aros montados en la parte superior de algunos toros volaban por los aires disparando más cohetes que brillaron en colores verde, rojo y amarillo.

Hay personas que gustan de torear a los artesanos y sus creaciones. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

En la quema de los toritos hay tres tipos de asistentes: los tímidos, quienes buscan siempre ubicarse al final de los terrenos para desde ahí presenciar todo; los que quieren ser valientes y decir que les gusta la adrenalina, pero que tienen precaución y se cubren la cara con alguna prenda y usan gafas industriales para cubrirse los ojos e incluso llegan a portar casco, ya sea de los que son para motociclistas, los de tipo ingeniero o albañil de obra; y finalmente están los extremos, los intrépidos que se acercan lo más que pueden y comienzan a torear ellos a los mismos artesanos para que los persigan con los toros que llegan a medir hasta dos metros y medio de altura.

Algunos asistentes prefieren ver de cerca el espectáculo. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Alrededor de 11 horas duró el recorrido y quema tradicional de los toritos en honor al santo patrono de los pirotécnicos, San Juan de Dios, creaciones hechas por manos de artesanos que empujaron a los toros hasta llegar a los terrenos de la feria, en la comunidad de San Antonio Xahuento, avanzando en el tramo final sobre la avenida de los Parajes, sitio donde los esperaban miles de visitantes.

Quienes se acercan a las figuras de pólvora se cubren la cara con alguna prenda y usan gafas industriales para cubrirse los ojos. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Los protagonistas de la llamada “pamplonada” en la capital de la pirotecnia, fueron los artesanos devotos que partieron el viernes 6 de marzo con cerca de 400 toros desde la capilla de La Piedad, al filo de las 15:00 horas, para recorrer con batucada y banda las principales calles de Tultepec y llegar a los terrenos de la feria, en Xahuento.

Los cohetes retumbaron durante la noche del viernes y parte de la madrugada del sábado. Foto: Luis Camacho y Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL