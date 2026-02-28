Tultepec, Mex.- La Feria Internacional de la Pirotecnia ya comenzó y serán 17 días de actividades culturales, musicales y espectáculos pirotécnicos entre los que destacan los piromusicales nacionales e internacionales, así como la quema de toritos y los conciertos de artistas.

La edición XXXVII de la FIP inició este viernes en el Museo de la Pirotecnia con el Tercer Simposio Nacional Pirotécnico, el cual estuvo enfocado en la innovación, la seguridad y el intercambio de conocimientos sobre los avances tecnológicos.

Las artesanías pirotécnicas son parte del sustento de familias en la localidad, dijo el alcalde Sergio Luna Cortés al inaugurar la FIP, en la que se desplegó un operativo de seguridad de policía municipal, en coordinación con la Guardia Nacional, SEDENA, Secretaría de Seguridad del Estado de México y corporaciones de policías municipales de demarcaciones aledañas.

Habrán actividades culturales, musicales y espectáculos de pirotecnia durante 17 días en la FIP. Fotos: Especiales

“Se trata de un operativo conjunto de los tres niveles de gobierno, cuyo objetivo es garantizar que esta feria se desarrolle en un ambiente seguro, ordenado y familiar, consolidándola como una de las celebraciones más seguras del Estado de México”, dijo Luna Cortés.

Entre las medidas de seguridad que deben seguir los asistentes están: no ingresar con botellas de vidrio, ni con armas de fuego, ni con objetos punzocortantes; además de atender en todo momento las indicaciones de las autoridades.

La FIP se llevará a cabo del 27 de febrero al 14 de marzo y para este sábado 28 de febrero, se realizará a partir de las 9:00 de la noche el Concurso Nacional de Piromusicales.

Entre las actividades destacadas están: el 4 de marzo será Elevación de Globos de Cantoya. El 5 de marzo el Concurso de Piezas Mecánicas y tradicionales. Y el viernes 6 de marzo será la tradicional quema de alrededor de 400 toritos.

El 11 de marzo, el Concurso Nacional de Castillos de Día. Y para el 14 de marzo, el Concurso Internacional de Piromusicales con la participación de México, Colombia, Italia y Estados Unidos. Ese mismo día será la clausura del evento.

