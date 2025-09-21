Más Información

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Se crea la tormenta tropical "Narda" en costas de Guerrero y Michoacán; estos son los estados afectados

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

El presidente señaló el domingo que varios renombrados millonarios, incluidos el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y el magnate de la industria tecnológica Michael Dell, podrían ser parte de un acuerdo en el que Estados Unidos tomará el control de la plataforma de redes sociales .

Durante una entrevista con Fox News grabada el viernes y televisada del domingo, Trump mencionó al Murdoch, de 94 años, y a su hijo , director de Fox News y News Corp, como parte de un grupo de posibles participantes en el pacto.

"Creo que van a estar en el grupo. Un par de otros más. Realmente grandes personas, personas muy importantes", señaló el mandatario. "Y también son patriotas estadounidenses, ya sabes, aman a este país. Creo que van a hacer un muy buen trabajo".

La revelación de Trump sobre la posible participación de los Murdoch y Dell, el fundador y director general de Dell Technologies, es el más reciente giro en lo referente a un posible acuerdo que cambia rápidamente para mantener a TikTok en operaciones dentro de.

Trump también dijo el domingo que el fundador y CEO del gigante tecnológico Oracle, Larry Ellison, formaba parte del grupo. Su participación ya se había dado a conocer. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, , dijo el sábado que Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación y que seis de los siete puestos de una eventual junta directiva serían ocupados por estadounidenses.

Aún se desconoce mucho sobre el acuerdo real que sigue en proceso. Trump tocó el tema de TikTok con el mandatario chino en una larga conversación telefónica el viernes. Funcionarios chinos y estadounidenses tienen hasta el 16 de diciembre para resolver los detalles, después de que el gobierno federal otorgó una nueva extensión al plazo para cerrar el pacto.

TikTok: un recuento sobre su venta

TikTok es una plataforma sumamente popular que actualmente es propiedad de una empresa china, Los funcionarios estadounidenses han advertido que el algoritmo que TikTok utiliza para determinar lo que los usuarios ven es vulnerable a la manipulación de las autoridades chinas, quienes pueden usarlo para impulsar contenido en la plataforma de una manera que es difícil de detectar.

El Congreso aprobó en enero una iniciativa para prohibir las operaciones de TikTok en el país, pero Trump ha firmado repetidas órdenes que mantienen a la plataforma en uso mientras su gobierno intenta llegar a un para que la empresa matriz de la red social venda sus operaciones en el país.

Trump dijo que tenía “algunos prejuicios”sobre TikTok porque le atribuía a la aplicación el haberlo ayudado a conectarse con los votantes jóvenes. Trump dijo que el activista conservador , quien fue asesinado hace dos semanas, animó al presidente a usar la aplicación.

No se pudo contactar de inmediato a representantes de Ellison, Dell y los Murdoch en busca de comentarios.

Trump presentó una demanda contra Murdoch y uno de sus periódicos, The Wall Street Journal, en julio después de que publicara una historia informando sobre los vínculos del presidente con el acaudalado financiero y delincuente sexual convicto .

