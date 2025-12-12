Más Información

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad", dice Monreal; diputado celebra detención de "El Limones"

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Ataque de motociclistas deja cuatro muertos y dos heridos en Guanajuato; suman cinco masacres en lo que va de diciembre

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

Un juez dispuso este viernes la detención preventiva por cinco meses del expresidente de , Luis Arce, en una cárcel de La Paz, dentro de una investigación por presuntos malos manejos en un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Economía en el Gobierno de (2006-2019).

El juez anticorrupción Mario Helmer Laura dispuso que Arce "deberá defenderse con una medida extrema de " en el penal de San Pedro, situado en el centro de La Paz, "por el tiempo de cinco meses".

Asimismo, el juez precisó que el exmandatario podrá solicitar una salida judicial con motivos médicos "en cualquier momento" y que la Dirección de Régimen Penitenciario tendrá que dar las garantías para resguardar su seguridad física en un sitio "diferente" a la población sentenciada en esa cárcel.

La decisión judicial, dictada tras más de seis horas de una audiencia cautelar virtual, valoró que Arce no pudo desvirtuar del todo el peligro de obstaculización en el proceso, pese a haber brindando garantías laborales y acreditar una residencia estable en La Paz.

Durante la audiencia, Arce se declaró "absolutamente inocente" y atribuyó su aprehensión a motivos "claramente políticos" al considerar que el Gobierno de Rodrigo Paz "busca chivos expiatorios" y cubrir lo que sucede en el país.

El exjefe de Estado también sostuvo que su arresto hace dos días fue "ilegal" y relató que el día de su detención fue interceptado por "encapuchados" en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en dos vehículos y que, pese a exigirla, inicialmente no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.

El Ministerio Público imputó a Arce por "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica" porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Además, la Fiscalía pidió que la detención preventiva sea por tres meses, lo que fue objetado por la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia, que exigieron al juez que su tiempo en prisión sea de seis meses.

Foto: Facebook @LuchoXBolivia/Archivo
El Ministerio Público también recalcó que el proceso contra Arce es por actos que realizó cuando fue ministro y no presidente, por lo que el caso se sigue en la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades que corresponde a ex altas autoridades del Estado.

La Fiscalía sostuvo que hubo "más de 3 mil 500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía", de los que "ni la mitad han sido concluidos" y también se evidenció "que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes" de organizaciones indígenas y campesinas.

Al respecto, Arce aseguró que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc, sino que designó mediante resoluciones de su cartera a un representante y que esa instancia tenía también delegados de otros ministerios e instituciones.

La pidió su libertad "pura y simple" bajo el compromiso de presentarse en "todo acto de investigación fiscal" y arguyó la edad del político, de 62 años, y el padecimiento de un cáncer como atenuantes a una detención preventiva, aunque el juez dijo que no se presentaron certificados médicos actualizados.

Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el pasado 8 de noviembre, Arce se dedicó a dar clases de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), labor que no dejó de realizar mientras estuvo en el Gobierno.

