Washington. El antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral , detalló en una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, la supuesta conexión del mandatario venezolano, , con el Cartel de los Soles, y ofreció colaboración a las autoridades, confirmó este jueves su abogado.

“El Pollo” Carvajal, que espera sentencia en una prisión federal de tras declararse culpable por cargos de y posesión de armas, aseguró que quiere reivindicarse: “Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”.

“Fui testigo directo de cómo el gobierno dese convirtió en una organización criminal que hoy dirigen Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del régimen. El objetivo de esta organización, hoy conocida como el Cartel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra Estados Unidos”, escribió Carvajal.

La Administración de considera a Maduro como el líder del , banda a la que designó como grupo terrorista, algo que Caracas niega tajantemente.

En la valla, en inglés, está la recompensa de 50 millones de dólares que EU ofrece por Maduro y de 25 millones de dólares por su Ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: Captura tomada de video
En la valla, en inglés, está la recompensa de 50 millones de dólares que EU ofrece por Maduro y de 25 millones de dólares por su Ministro del Interior, Diosdado Cabello. Foto: Captura tomada de video

Drogas llegaron a EU gracias a “políticas deliberadas” de Caracas, según “El Pollo Carvajal”

En el texto de la carta, compartida inicialmente al medio local The Dallas Express por su abogado Robert Feitel, “El Pollo Carvajal” asegura que las drogas que llegaron a las ciudades estadounidenses “a través de nuevas rutas” no fueron obra de “traficantes independientes” sino “políticas deliberadas” de Caracas.

“Este plan fue sugerido por el régimen cubano a (Hugo) Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con ayuda de las FARC, el ELN, operadores cubanos y ”, develó Carvajal, quien explicó como el Gobierno venezolano proporcionó “armas, pasaportes e impunidad” a estas organizaciones.

Según Carvajal, el expresidente Chávez decidió reclutar a líderes del narcotráfico y armar bandas como la conocida y ordenó enviar a “miles de miembros fuera del país”, en coordinación con los ministerios del Interior, de Prisiones, la y la policía nacional.

“Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando criminalidad y caos al exterior, con el fin de atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela”, reveló Carvajal.

La misiva del exgeneral confirma las acusaciones de Trump y su Administración contra Maduro como “líder de una red de narcotráfico”, con la que justifican sus amenazas de expandir a territorio venezolano las acciones militares de la campaña antinarcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

“Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza”, insistió Carvajal en su carta, donde además afirma que “la política de fronteras abiertas” del expresidente ofreció a Caracas la “oportunidad para enviar a estos operadores a EU”.

La misiva de Carvajal reproduce la visión de la Administración de Trump sobre el Gobierno de , que - según el exalto oficial- “está en guerra con EU, usando las drogas, las bandas criminales, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas”.

De acuerdo con el exgeneral, se podría incluso estar subestimando hasta dónde estaría dispuesto a llegar Maduro para aferrarse al poder.

“Tienen para todos los escenarios extremos con tal de no soltar el control”, advirtió.

La misiva de Carvajal coincide con el aumento de la tensión entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y los indultos de Trump al expresidente hondureño , condenado en EU por narcotráfico, y al congresista demócrata de Texas y su esposa, acusados de recibir sobornos, este último tras recibir una carta de sus hijas elogiando al mandatario.

