Mientras mantiene el despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico, que según ese país se origina presuntamente desde Venezuela, el hermano del fallecido expresidente, Adán Chávez, hizo una demostración pública de artes marciales ante seguidores del chavismo, por una eventual invasión al vecino país.

Chávez, quien tiene 72 años de edad y fue ministro del Poder Popular para la Educación de y Gobernador del estado de Barinas, entre otros cargos, apareció en un video luciendo una camiseta de deportistas venezolanos y demostrando su talento para el karate.

En la grabación, el docente y dirigente chavista les enseña técnicas de defensa personal a varias personas que lo rodean, como parte de la directriz que dio el presidente Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, con el fin de que haya una "preparación popular" para “resistir una eventual agresión extranjera”.

El video se difundió en la red social X luego de que el presidente de Estados Unidos, , ordenó un movimiento militar sin precedentes desde la invasión de Panamá a finales de la década de los años 80.

Gran despliegue militar de EU frente a las costas de Venezuela

Estados Unidos desplegó una fuerza militar con un gran poder de fuego en frente de las costas de Venezuela, con varios buques de guerra, aviones y marines. Según fuentes del Pentágono, este jueves 21 de agosto, las fuerzas estadounidenses estarán “en posición” en el Caribe.

Esta acción militar hace parte de una operación más amplia para combatir el narcotráfico en la región y, según funcionarios del Pentágono, busca enviar un mensaje contundente a organizaciones criminales que han sido designadas como terroristas por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca.

Trump firmó una orden en la que aprobaba el uso de fuerzas militares contra los carteles de droga en América Latina. Entre estos se encuentra el recientemente calificado como organización terrorista por Washington,el denominado ‘cartel de los Solesen Venezuela, estructura -sostiene Estados Unidos- liderada por el mismo Maduro y que estaría detrás de una gigantesca red de narcotráfico.

