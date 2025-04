Hoy 24 de abril, se levanta el plan de contingencia ambiental Hoy No Circula, recordemos que este programa se enfoca en que la movilidad se suspenda para algunos vehículos con el fin de reducir la emisión de gases contaminantes. Si no estás al tanto de esta normativa y llegas a circular el día que no te corresponde, puedes ser acreedor a una multa.

En esta ocasión, la concentración de ozono alcanzó 164 partículas por billón (pbb) en la estación UAM Xochimilco, CDMX, lo que restringió la circulación de vehículos únicamente en la CDMX y el Estado de México activando la Fase 1.

¿Por qué se canceló el plan de contingencia ambiental?

Si tenías planeado salir hoy o mañana y la contingencia ambiental afectaron tus planes, te tenemos buenas noticias. Las autoridades han anunciado que la calidad del aire ha mejorado, por lo que se levanta la restricción vehicular a partir de las 6:00 p.m.

Esto significa que los vehículos podrán circular sin problemas en la Zona Metropolitana del Valle de México. Si estabas esperando para realizar un viaje o simplemente disfrutar actividades al aire libre, ahora puedes hacerlo sin inconvenientes.

El Hoy No Circulo se mantiene con normalidad con los vehículos que portan holograma de verificación 1 y 2, con terminación de placa 0 o 9 y engomado azul sin poder circular. Sin embargo aquellos que tengan holograma 0 y 00 pueden circular sin restricciones.

La importancia de estar informados sobre Hoy No Circula

Es fundamental mantenerse al tanto de las actualizaciones del programa Hoy No Circula, no solo para evitar multas, sino también por el impacto que tiene en nuestra salud y en el medio ambiente. Este tipo de regulaciones buscan reducir los niveles de contaminación, mejorar la calidad del aire y proteger nuestra calidad de vida.

¿Qué pasa si no respeto el programa Hoy No Circula?

Las autoridades facultadas para detener y sancionar a los conductores que infrinjan el programa Hoy No Circula son las patrullas ambientales. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, específicamente en el Artículo 47, la multa por incumplimiento oscila entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Para el año 2025, el valor diario de la UMA aumentó a $113.14 pesos, lo que significa que la sanción económica varía entre $2,262.80 y $3,394.20 pesos.

Cabe destacar que Reglamento de Tránsito del Estado de México en el Artículo 118 fracción XII establece que, además de la multa, las autoridades pueden retener el vehículo y trasladarlo al depósito vehicular (corralón) en caso de infracción al programa “Hoy No Circula”.

Dicho lo anterior, te recomendamos seguir atento a Autopistas, donde siempre te informaremos sobre las restricciones, suspensiones y activaciones del programa Hoy No Circula. Recuerda que tu responsabilidad al volante también contribuye a un entorno más limpio y saludable.

