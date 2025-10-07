Más Información

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Miami. Exiliados de Venezuela en Miami pidieron al presidente estadounidense, , diferir la deportación por al menos 18 meses de los tras el fin del (TPS, en inglés), que protegía a un total de 600 mil de ellos.

Los Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) solicitaron en una carta abierta a Trump que emita una salida forzosa diferida (deferred enforced departure, DED) para proteger de la llegados antes del 6 de octubre del presente año.

Las agrupaciones, con sede en Miami, consideraron que esta medida, que Trump ya implementó durante su primera presidencia, en enero de 2021, "refuerza la política exterior de EU, al mantener la presión diplomática sobre el régimen de sin comprometer su agenda migratoria".

"Esta medida humanitaria: salvaguarda vidas, evitando retornos forzosos a condiciones de . Apoya la economía estadounidense, preservando la estabilidad de una fuerza laboral calificada y productiva", sostuvieron.

Su pronunciamiento ocurre tras la decisión de la de Estados Unidos, que permitió el viernes a la Administración de Trump revocar el TPS de los venezolanos, con cerca de la mitad de ellos con permisos expirados en abril, y el resto con vencimiento previsto para noviembre próximo.

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), también pidió el viernes al gobierno estadounidense que revise en un "tiempo perentorio" su política migratoria tras dicha decisión.

Similar a la PUD, los exiliados alertaron de que "la en persiste con extrema gravedad", pues "la represión política, la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación y el colapso de los servicios básicos han forzado el desplazamiento de más de siete millones de personas".

Las asociaciones, con sede en, resaltaron los efectos en Florida, donde residen casi la mitad, el 49%, de los cerca de 770 mil venezolanos que hay en, la mayoría llegados desde la década de 2010, en la que Maduro asumió el poder.

El Gobierno de Trump busca acelerar la deportación de migrantes venezolanos mientras intensifica la presión sobre el régimen de Maduro. Desde agosto, las fuerzas estadounidenses aseguran haber destruido al menos cinco embarcaciones y abatido a más de 20 personas a las que vinculan con el "narcoterrorismo" procedente de Venezuela.

"Reconocemos y valoramos su compromiso con la seguridad nacional y el . El DED constituye una solución temporal, responsable y compasiva, que se alinea con los precedentes de su propia administración y con la que distingue a los Estados Unidos ante el mundo", concluyeron VEPPEX y AMAVEX.

