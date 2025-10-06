Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento, según informó este lunes The New York Times.

La decisión pondría fin a las gestiones que Grenell había encabezado con el , destinadas a explorar posibles negociaciones entre ambos países, indicaron las fuentes citadas por diario de Nueva York.

Según el informe, la orden presidencial fue comunicada directamente por Trump a Grenell y se aplicará de inmediato, deteniendo cualquier iniciativa diplomática en curso hacia el país sudamericano.

Esta decisión marca un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela.

EU mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de cuatro mil 500 soldados, bajo el argumento de combate el narcotráfico, pero Maduro asegura que se trata de un intento para propiciar "un cambio de régimen" e imponer "Gobiernos títeres" en Venezuela.

Desde agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos cinco embarcaciones, las cuales vincularon al narcotráfico en el Caribe Sur, matando a más de 20 personas y Trump ha declarado que el país se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los carteles, justificando así los ataques.

