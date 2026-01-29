Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sergio Torres Félix, diputado emecista baleado, está grave, confirma gobernador de Sinaloa; "se encuentra en quirófano", señala

Encienden mercado negro de vapeadores; la ley se hace humo

“Habría venganzas políticas si Corte reabriera casos”

CDMX está lista en seguridad para recibir el Mundial: Pablo Vázquez; “hay estrategias para todos los riesgos”, dice en Con los de Casa

Romero Tellaeche fue agresivo hasta con Rosaura Ruiz

Morena, PT y el Verde firman alianza rumbo a elecciones del 2027; sigue pendiente reforma electoral

Hombre de 80 años gana la lotería y crea imperio de narcotráfico en Inglaterra; es condenado a 16 años de cárcel

El fabricante de Dow planea recortar unos cuatro mil 500 empleos mientras pone más énfasis en el uso de y automatización en su negocio.

La empresa dijo el jueves que anticipa entre 600 millones y 800 millones de dólares en relacionados con los recortes. Esos costos son parte de un plan más amplio destinado a simplificar las operaciones y optimizar.

Las acciones de Dow Inc., que cuenta con aproximadamente 34 mil 600 empleados a nivel mundial, cayeron un 2% antes de la apertura del . La empresa tiene su sede en Midland, Michigan.

En enero de 2025, los ejecutivos de Dow dijeron que la empresa buscaba ahorrar mil millones de dólares en gastos y anticipaba recortar alrededor de mil 500 empleos en todo el mundo. En julio anunció el cierre de tres plantas en y la eliminación de 800 empleos.

Esta semana las empresas han anunciado miles de despidos después de un año frustrante para quienes buscan trabajo en .

Amazon anunció el miércoles el recorte de unos 16 mil puestos corporativos, tres meses después de despedir a otros 14 mil trabajadores. United Parcel Service dijo el martes que planea recortar hasta 30 mil operativos este año.

Pinterest anunció despidos esta semana en parte debido al en el uso de la .

Los estadounidenses se sienten cada vez más ansiosos por las probabilidades de encontrar un empleo o conseguir uno mejor. Los economistas han dicho que las empresas están en gran medida en un punto muerto de “no contratar, no despedir”. El estadounidense se ha estancado en general, y se añadieron solo 50 mil empleos el mes pasado, comparada con 56 mil en noviembre.

El aumento de los costos operativos ha acompañado los despidos en algunos sectores, y los líderes empresariales citan el aumento de costos, incluidos los aranceles del presidente , así como cambios en el gasto.

Las expectativas de los consumidores para la de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo desde 2014. Eso ocurre mientras algunas empresas reducen sus plantillas y redirigen dinero a la inteligencia artificial, a menudo integrada en una corporativa más amplia.

