BBVA señaló que el mercado laboral mexicano mantuvo un desempeño débil en 2025, con una creación limitada de empleo formal, en un entorno marcado por la pérdida de confianza empresarial y el bajo dinamismo de la inversión.

En un análisis, recordó que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el empleo formal cerró el año con un crecimiento anual de 1.3%, equivalente a 213 mil trabajadores afiliados, aunque este dato incluye la incorporación de trabajadores de plataformas digitales que no implicó la creación de nuevas plazas.

El grupo financiero más grande que opera en México explicó que, al descontar el efecto de los trabajadores de plataformas digitales, la dinámica subyacente del empleo formal fue considerablemente más débil.

Precisó que en 2025 se incorporaron 206 mil trabajadores de este tipo y que, al excluirlos, el crecimiento anual del empleo se reduce a 0.3%, lo que representa la generación neta de apenas 72 mil nuevos puestos de trabajo. Este desempeño, indicó, es el más bajo desde 2010, con excepción de 2020, y confirma el bajo dinamismo de la economía mexicana.

La institución financiera indicó que la debilidad del empleo formal está estrechamente vinculada a la contracción de la inversión productiva. Detalló que, con base en la información más reciente disponible a octubre, la formación bruta de capital fijo registró una caída anual de 5.8% en términos reales, mientras que el componente de maquinaria y equipo presentó una contracción de 10.3%, reflejando un entorno de cautela del sector privado.

BBVA agregó que esta situación se refleja en los indicadores de confianza empresarial que publica el INEGI, donde el componente “Momento adecuado para invertir” del Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 35.8 puntos, por debajo del umbral de 50 puntos y con 151 meses consecutivos en terreno pesimista, mientras que el componente “Situación económica presente del país” se situó en 46.4 puntos, acumulando 11 meses por debajo de ese nivel.

Hay destrucción de plazas laborales en sectores clave: BBVA

En su evaluación sectorial, BBVA indicó que la debilidad del empleo formal se explicó por la destrucción de puestos de trabajo en sectores clave. Detalló que el sector agropecuario acumuló 28 meses consecutivos con tasas anuales negativas y cerró 2025 con una contracción de 3.9%.

En el caso de la manufactura, principal motor del empleo formal, señaló que registró tasas anuales negativas durante todo el año y concluyó con una caída de 2.1% en el empleo.

La firma financiera añadió que el sector de la construcción profundizó su deterioro, al registrar en diciembre una caída mensual de 0.57% y acumular 16 meses consecutivos con tasas anuales negativas, cerrando el año con una contracción anual de 2.3%. Precisó que, desde septiembre de 2024, la pérdida acumulada de empleo en este sector alcanza 11.9%.

En contraste, indicó que el sector servicios mostró mayor resiliencia, aunque cerró 2025 con un crecimiento anual de apenas 1.6%, por debajo de los niveles observados en años previos.

BBVA destacó que el comercio presentó un desempeño relativamente más favorable, con una creación de empleo anual de 3.1%, mientras que el mayor crecimiento sectorial se registró en comunicaciones y transportes, con una variación anual de 13.1%. No obstante, precisó que este avance se explica fundamentalmente por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales y no por una expansión genuina de la actividad productiva.

La mitad del país tuvo pérdidas de empleo en 2025

En el análisis regional, BBVA indicó que más de la mitad de las entidades federativas registraron pérdidas de empleo en 2025.

Señaló que la Ciudad de México, el Estado de México y Tlaxcala presentaron los mayores avances, aunque estos resultados podrían estar influidos por la formalización de trabajadores de plataformas digitales.

Detalló que en el Noroeste, Baja California Sur fue la única entidad con crecimiento positivo, de 1.1%, mientras que en el Sureste Quintana Roo registró un avance de 0.8% y Campeche una contracción de 8.3%.

BBVA agregó que la región Sur presentó un deterioro generalizado del empleo, con todas sus entidades en terreno negativo, destacando Oaxaca con una caída anual de 1.3%.

En contraste, señaló que el Bajío mostró un desempeño relativamente más favorable, con Querétaro y Hidalgo creciendo 0.7% y 1.7%, respectivamente. En el Noreste, indicó que Nuevo León registró un crecimiento anual de 1.0%, mientras que en Occidente, Jalisco y Colima reportaron avances de 1.4% y 1.5%.

BBVA indicó que el salario real de los trabajadores afiliados al IMSS creció 3.1% anual al cierre de 2025, aunque con una desaceleración gradual. Señaló que la masa salarial real aumentó 4.4% anual, impulsada por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, pero que al excluir este efecto el crecimiento se reduce a 3.4%.

La institución concluyó que, aunque se anticipa una mejora gradual del empleo formal, ésta seguiría siendo limitada mientras persistan bajos niveles de inversión productiva y una creación de empleo reducida.

