La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que 55.4% de la población ocupada en México labora en la informalidad y solo 44.6% tiene empleo formal.

La dependencia señaló que, si bien esta tasa de informalidad representa un reto estructural, se mantiene por debajo del máximo histórico de 59.8%, registrado en el cuarto trimestre de 2009.

La STPS detalló que —de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)— al tercer trimestre del año pasado 26.5 millones de personas contaban con un puesto formal, mientras que 32.9 millones tenían uno informal.

En un comunicado, precisó que el empleo formal no se limita a las personas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sino que también incluye a los cerca de 4 millones de trabajadores adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a otros institutos públicos de seguridad social.

La dependencia subrayó que las tasas de formalidad e informalidad deben calcularse sobre la población ocupada y no sobre el total de habitantes del país, ya que este último enfoque incorpora a niños, personas pensionadas y a otros grupos que, por disposición legal, no participan en el mercado laboral, lo que distorsiona la lectura de los indicadores.

En cuanto a las comparaciones internacionales, la STPS señaló que países como Estados Unidos no cuentan con un concepto de formalidad laboral equiparable al de México, dado que no poseen sistemas de seguridad social equivalentes al IMSS o al ISSSTE. Por ello, las comparaciones directas basadas en la población total no resultan metodológicamente válidas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso con una política laboral basada en evidencia, orientada a fortalecer el empleo digno, la formalización del trabajo y la ampliación de la protección social en beneficio de los trabajadores de México. Así como un uso adecuado de la información para generar una discusión adecuada y sin distorsiones.

Según la ENOE, en el tercer trimestre de 2025 la tasa de informalidad laboral por ciudad la encabezó Tlaxcala, con 68.4%, seguida de Oaxaca, con 60.7%; Acapulco, 60.3%; Tapachula, 59.4%; Cuernavaca, 55.2%; Pachuca, 53.7%; Tuxtla Gutiérrez, 52.5%; Coatzacoalcos, 50.9%; Puebla, 50.6%; Villahermosa, 49.4%; Ciudad de México, 49.4%; Ciudad del Carmen, 48.8%; Veracruz, 47.6%; Morelia, 47.2%; León, 47%; Mérida, 45.2%; Tepic, 44.4%; Tampico, 44.3%; Toluca, 44.3%; Durango, 43.5%; Campeche, 43.1%; Colima, 43%; Guadalajara, 39%; Tijuana, 37.9%; Aguascalientes, 37.9%; Zacatecas, 37.7%; San Luis Potosí, 36.5%; Culiacán, 35.7%; Torreón, 35.5%; La Paz, 35.5%, y Hermosillo, 35%.

Los resultados más relevantes que arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aplicada por el Inegi en el tercer trimestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, son que la población económicamente activa (PEA) se mantuvo en un nivel similar, al pasar de 61.4 millones a 61.3 millones: la población no económicamente activa (PNEA) se incrementó en 1.5 millones de personas, al pasar de 40.3 millones a 41.8 millones.

Las personas empleadoras aumentaron en 508 mil, al pasar de 3.2 millones a 3.7 millones.