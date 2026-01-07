Washington.- Los empleadores en Estados Unidos publicaron muchas menos ofertas de trabajo en noviembre que el mes anterior, una señal de que aún no están aumentando las contrataciones, incluso cuando el crecimiento ha repuntado.

El número de ofertas en el onceavo mes del año pasado fue el más bajo desde septiembre de 2024. Pero fuera de ese mes, fue el más bajo en casi cinco años.

Empresas y agencias gubernamentales publicaron 7.1 millones de puestos de trabajo vacantes a finales de noviembre, informó el Departamento de Trabajo el miércoles, una disminución respecto a los 7.4 millones de octubre.

Sin embargo, los despidos también disminuyeron y las compañías parecen estar reteniendo personal aunque son reacias a aumentarlo.

El informe sugiere que el mercado laboral de "ni contratamos ni despedimos" sigue vigente, es decir, los trabajadores disfrutan de cierta seguridad laboral, pero aquellos sin empleo enfrentan dificultades para encontrar trabajo.

Lo anterior contrasta con el sólido crecimiento económico, que superó el 4% anual en el trimestre de julio-septiembre del año pasado, los últimos datos disponibles. Los economistas pronostican que el crecimiento se desaceleró pero se mantuvo sólido en los últimos tres meses de 2025.

Una pregunta clave para este año es si las contrataciones se ajustarán al crecimiento o si el pobre crecimiento del empleo arrastrará a la economía. Existe una tercera posibilidad: la automatización y la inteligencia artificial podrían permitir un crecimiento económico constante sin crear muchos empleos.

Se obtendrán más detalles sobre esa cuestión el viernes, cuando se publique el informe de empleo de diciembre.

Las cifras proporcionan un vistazo crítico al mercado laboral después de que el cierre del gobierno el otoño pasado retrasara la publicación de datos sobre contratación e inflación. El informe del miércoles se conoce como la encuesta de vacantes y rotación laboral, o JOLTS, y ofrece información clave sobre el estado de las contrataciones y despidos.

