El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4.6%, la más alta en cuatro años.

Aun así, la creación de empleo en ese mes fue mejor de las expectativas del mercado, con 64 mil nuevos puestos de trabajo, informó el martes el Departamento de Trabajo.

Los analistas preveían 45 mil empleos más, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

Lee también CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326 mil respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909 mil trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre.

Estas cifras de empleo se basan en dos encuestas distintas, publicadas al mismo tiempo. Una realizada a los empleadores y la otra a los hogares.

Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publican menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc