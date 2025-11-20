Más Información

El continuó deteriorándose en septiembre en , con una tasa de desocupación que alcanzó el 4.4%, según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, con más de seis semanas de retraso debido al cierre del gobierno.

La , sin embargo, superó las expectativas para ese mes, al registrar 119 mil nuevos puestos de trabajo. La cifra excedió significativamente las previsiones de los analistas, que estimaban 52 mil nuevos empleos para septiembre, según el consenso publicado por MarketWatch.

En agosto, la tasa de desempleo había sido de 4.3%.

