Más Información
Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa
EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto
Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX
El mercado laboral continuó deteriorándose en septiembre en Estados Unidos, con una tasa de desocupación que alcanzó el 4.4%, según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, con más de seis semanas de retraso debido al cierre del gobierno.
La creación de empleo, sin embargo, superó las expectativas para ese mes, al registrar 119 mil nuevos puestos de trabajo. La cifra excedió significativamente las previsiones de los analistas, que estimaban 52 mil nuevos empleos para septiembre, según el consenso publicado por MarketWatch.
En agosto, la tasa de desempleo había sido de 4.3%.
Lee también México pierde terreno en el mercado automotriz de EU
sg/mcc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]