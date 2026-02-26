Más Información

Por medio de redes sociales se viralizó un video sobre el momento justo en que se formó un en calles de Nebraska, , y que "devoró" dos vehículos que esperaban el paso.

Hasta el momento no se reportan personas heridas por la caída en la oquedad de los automóviles que esperaban el cambio de luz en un semáforo.

De acuerdo el video, el hecho ocurrió el pasado martes 24 de febrero, en Omaha, , donde dos vehículos se encontraban en alto, esperando para avanzar, cuando un socavón se formó debajo de ellos.

La Policía de Omaha informó que los dos conductores lograron salir ilesos de sus vehículos y del socavón.

Por suerte, los conductores salieron sanos y salvos con ayuda de antes de que llegaran los bomberos.

De acuerdo con los , no se reportaron heridos.

Con información de AP

