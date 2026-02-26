Más Información
Reportan 631 autos robados en hechos violentos tras caída de "El Mencho"; fue un "evento atípico", dice AMIS
La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG
Reportan fuerte despliegue militar en ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; ciudadanos se mantienen en alerta
Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde
TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario; reorganización financiera llega tras pago de impuestos de Grupo Salinas al SAT
UIF y Oficina de Impuestos de EU intercambiarán inteligencia financiera; es para detectar flujos ligados a delitos transnacionales
Marx Arriaga acusa a Maru Campos y a Mario Delgado de impedir su regreso como académico; se reintegrará en segundo ciclo 2026
Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más
México debe aumentar crecimiento, fortalecer Estado de derecho, y actuar contra el crimen: OCDE; aún puede subir la recaudación, dice
Evacúan juzgados de la CDMX por falsa amenaza de explosivos; Zorros realizan revisión en la colonia Doctores
Por medio de redes sociales se viralizó un video sobre el momento justo en que se formó un socavón en calles de Nebraska, Estados Unidos, y que "devoró" dos vehículos que esperaban el paso.
Hasta el momento no se reportan personas heridas por la caída en la oquedad de los automóviles que esperaban el cambio de luz en un semáforo.
De acuerdo el video, el hecho ocurrió el pasado martes 24 de febrero, en Omaha, Nebraska, donde dos vehículos se encontraban en alto, esperando para avanzar, cuando un socavón se formó debajo de ellos.
La Policía de Omaha informó que los dos conductores lograron salir ilesos de sus vehículos y del socavón.
Lee también Ciclón bomba paraliza Nueva York; afecta una amplia franja del noreste de EU
Por suerte, los conductores salieron sanos y salvos con ayuda de transeúntes antes de que llegaran los bomberos.
De acuerdo con los equipos de emergencia, no se reportaron heridos.
Con información de AP
ss/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]