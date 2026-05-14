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Washington. El jefe de la de Estados Unidos, Michael Banks, renunció este jueves a su puesto con efecto inmediato, en medio de reportes que acusan al funcionario de contratar durante el tiempo que trabajó en esta agencia.

"Siento que he vuelto a poner el barco en el rumbo correcto: de ser la frontera más insegura, desastrosa y caótica, a ser la frontera más segura que este país haya visto jamás. Es hora de ceder las riendas, son 37 años, es momento de disfrutar de la familia y de la vida", dijo Banks a la cadena Fox News al confirmar su renuncia.

La salida del agente tiene lugar después de que The Washington Examiner, un medio de línea conservadora, publicara en abril pasado una sobre supuestos viajes al extranjero del funcionario para mantener con prostitutas mientras desempeñaba responsabilidades anteriores en la agencia de inmigración.

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Según denuncias de seis empleados actuales y antiguos de la Patrulla Fronteriza, Banks "se jactaba" ante sus colegas de haber pagado por durante viajes a Colombia y Tailandia a lo largo de una década.

The Washington Examiner también publicó hoy fragmentos de una mediante la cual el directivo habría comunicado su salida a sus subordinados.

"Tras más de 37 años de servicio público a la ciudadanía de los de América, ha llegado el momento de jubilarme y regresar a mi hogar en Texas para dedicarme a mi familia y a mi rancho", escribió Banks, según el medio estadounidense.

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El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) de la que depende la Patrulla Fronteriza, Rodney Scott, agradeció a Banks por "sus décadas de servicio" al país, en un comunicado remitido a EFE.

"Lo felicitamos por su segundo retiro, tras haber regresado a servir durante uno de los periodos más desafiantes para la seguridad fronteriza", indicó Scott al alabar la gestión del agente. "Le deseamos lo mejor a él y a su familia", concluyó.

Banks se retiró temporalmente de la Patrulla Fronteriza en 2023 por desacuerdos con la política migratoria del entonces presidente demócrata (2021-2025), tras lo cual fue designado como "zar de la frontera" en Texas por el gobernador republicano de ese estado, Greg Abbott, conocido por sus iniciativas de mano dura contra la inmigración.

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Tras el regreso del presidente estadounidense,, al poder en enero de 2025, fue nombrado como jefe de la Patrulla Fronteriza, donde trabajó para aplicar las políticas antimigratorias con las que el mandatario republicano hizo campaña.

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ss

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