Más Información

Pasa CNDH de apoyar a la ONU a denunciarla

Pasa CNDH de apoyar a la ONU a denunciarla

Instituciones hackeadas recortan hasta 85% gasto en informática; SICT y UNAM, con mayores caídas

Instituciones hackeadas recortan hasta 85% gasto en informática; SICT y UNAM, con mayores caídas

Irán y EU inician negociaciones de paz en Paquistán; son conversaciones directas

Irán y EU inician negociaciones de paz en Paquistán; son conversaciones directas

Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de 10 días; "fue un descenso perfecto": NASA

Astronautas de Artemis II amerizan tras misión lunar de 10 días; "fue un descenso perfecto": NASA

Horarios y canales para ver EN VIVO a Santiago Giménez en el Milan vs Udinese, HOY, sábado 11 de abril

Horarios y canales para ver EN VIVO a Santiago Giménez en el Milan vs Udinese, HOY, sábado 11 de abril

En vigor, fin de las "pensiones doradas" en el país; ahorro se destinará a Programas de Bienestar

En vigor, fin de las "pensiones doradas" en el país; ahorro se destinará a Programas de Bienestar

La Comisión de Gobernación del Senado aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía General de la República (FGR), a que fortalezcan sus campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra la y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en el marco del .

Lo anterior, en coordinación con los gobiernos de los estados de Jalisco y , así como con la Ciudad de México; con especial énfasis en los espacios de mayor convergencia de menores de edad, con motivo de la afluencia masiva de visitantes a nuestro país por la justa deportiva.

El dictamen plantea que la trata infantil y la explotación sexual de menores son riesgos críticos que aumentan significativamente durante los grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, debido al incremento de turistas y la demanda de servicios sexuales, un fenómeno que preocupa especialmente de cara a este torneo internacional.

Lee también

Explotación infantil. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
Explotación infantil. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Refirieron que en el Mundial Sudáfrica, en 2010, se implementó en Italia, Brasil, Botsuana y Sudáfrica una campaña internacional diseñada para prevenir la trata de personas durante la celebración de la Copa Mundial de Sudáfrica.

Laura Esquivel Torres, del PAN, destacó que el Mundial es un evento de riesgo documentado, ya que en Sudáfrica 2010, los casos de explotación sexual aumentaron 30 por ciento; en el Mundial de Brasil de 2014, las denuncias de trata y delitos sexuales contra niños se incrementaron 40 por ciento; mientras que en Rusia 2018, se rescataron a menores víctimas de trata en el contexto de este encuentro.

Entre las acciones que se requiere instrumentar está la detección en aeropuertos de pederastas internacionales y que todos los hoteles soliciten identificación de menores acompañados de adultos para corroborar parentesco.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdéz Martínez, se pronunció en favor del dictamen y expresó su preocupación por esta situación que afecta a las y los menores en el contexto de estos eventos deportivos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]