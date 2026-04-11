La Comisión de Gobernación del Senado aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Fiscalía General de la República (FGR), a que fortalezcan sus campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra la trata infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, en el marco del Mundial de Fútbol 2026.

Lo anterior, en coordinación con los gobiernos de los estados de Jalisco y Nuevo León, así como con la Ciudad de México; con especial énfasis en los espacios de mayor convergencia de menores de edad, con motivo de la afluencia masiva de visitantes a nuestro país por la justa deportiva.

El dictamen plantea que la trata infantil y la explotación sexual de menores son riesgos críticos que aumentan significativamente durante los grandes eventos deportivos como la Copa Mundial de Fútbol, debido al incremento de turistas y la demanda de servicios sexuales, un fenómeno que preocupa especialmente de cara a este torneo internacional.

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Explotación infantil. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Refirieron que en el Mundial Sudáfrica, en 2010, se implementó en Italia, Brasil, Botsuana y Sudáfrica una campaña internacional diseñada para prevenir la trata de personas durante la celebración de la Copa Mundial de Sudáfrica.

Laura Esquivel Torres, del PAN, destacó que el Mundial es un evento de riesgo documentado, ya que en Sudáfrica 2010, los casos de explotación sexual aumentaron 30 por ciento; en el Mundial de Brasil de 2014, las denuncias de trata y delitos sexuales contra niños se incrementaron 40 por ciento; mientras que en Rusia 2018, se rescataron a menores víctimas de trata en el contexto de este encuentro.

Entre las acciones que se requiere instrumentar está la detección en aeropuertos de pederastas internacionales y que todos los hoteles soliciten identificación de menores acompañados de adultos para corroborar parentesco.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdéz Martínez, se pronunció en favor del dictamen y expresó su preocupación por esta situación que afecta a las y los menores en el contexto de estos eventos deportivos.

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