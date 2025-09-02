Más Información

Saná. Los rebeldes hutíes del reivindicaron ataques contra diferentes puntos de y contra un buque en el mar Rojo, en un momento en el que el movimiento chií ha intensificado sus acciones contra el Estado judío tras el asesinato de su primer ministro la semana pasada en un bombardeo israelí en Saná.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el primer dron, de tipo Sammad-4, tuvo como objetivo "el edificio del Estado Mayor del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa", en referencia a .

"Los otros tres drones atacaron la central eléctrica de Al Jadira y el aeropuerto de Lod (Ben Gurión) en la zona de Yaffa, así como el puerto de Ashdod en la ocupada, y lograron alcanzar sus objetivos, gracias a Dios", de acuerdo con Sarea.

Horas antes, el Ejército israelí afirmó en su cuenta de X que la interceptó un dron lanzado desde el Yemen antes de cruzar a territorio del Estado judío, al tiempo que indicó que el ataque no hizo saltar las alarmas de emergencia en cumplimiento con el protocolo en este tipo de casos.

Miembros de los guardacostas yemeníes viajan en una patrulla en el mar Rojo. Foto. AFP
Miembros de los guardacostas yemeníes viajan en una patrulla en el mar Rojo. Foto. AFP

Hutíes juran vengar asesinato de su primer ministro en bombardeo israelí

Por otra parte, Sarea indicó que los hutíes atacaron con "dos drones y un misil de ala" el carguero MSC ABY, con bandera de y que se encontraba haciendo la ruta desde Port Said, en , a Yeda, en Arabia Saudí.

Según el portavoz, "el barco fue alcanzado directamente" y fue atacado por "violar la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada y su conexión con el en el norte del ", dijo sin aportar más detalles.

Los hutíes juraron venganza a Israel tras el de su primer ministro, Ahmed al Rahawi, y de al menos once miembros de su Ejecutivo, en un bombardeo israelí contra una reunión del gabinete celebrada el pasado jueves en Saná.

Los hutíes, respaldados por , han lanzado cientos de ataques con drones y misiles contra Israel y embarcaciones vinculadas a ese país en los mares Rojo y Arábigo en apoyo a los palestinos y contra la guerra israelí en .

