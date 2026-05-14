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Nueva Delhi. Al menos 104 personas murieron y otras 52 resultaron heridas a causa de una fuerte , viento y granizo que golpeó ayer el estado norteño de Uttar Pradesh, el más grande y poblado de la, informaron este jueves fuentes oficiales.

"De las 104 víctimas mortales registradas por el temporal, cuatro fallecieron por la caída de un rayo, mientras que 52 personas resultaron heridas, 130 animales perdieron la vida y alrededor de 98 casas sufrieron daños", confirmó el responsable estatal de emergencias, Harikesh Bhaskar Yashod, en una declaración pública a los medios.

Durante la tormenta, que levantó vallas publicitarias, arrancó árboles y levantó una espesa capa de polvo por el fuerte viento, se llevaron a cabo operaciones de rescate para trasladar a los ciudadanos a refugios durante toda la noche, detalló la oficina de ayuda.

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Las autoridades realizaron hoy una inspección sobre el terreno en las zonas damnificadas para coordinar la reparación del interrumpido por las fuertes rachas de viento, además de los desperfectos generales como la y objetos sobre viviendas o coches.

El Gobierno regional prometió en X que se proporcionará asistencia en un plazo máximo de 24 horas a las familias afectadas, ordenando a los funcionarios desplazarse de urgencia al lugar para evaluar los daños y garantizar el pago de compensaciones.

Uttar Pradesh ha sido uno de los estados que ha registrado las temperaturas más altas de la antes de la llegada de este temporal, que es habitual que ocurra por el calor acumulado antes de la temporada de lluvias.

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La tormenta se produce tras un cierre de abril que se convirtió en el más caluroso en cuatro años, dejando marcas como los 44.6 grados en el central estado de Maharastra o los 47.6 grados alcanzados en el propio territorio de Uttar Pradesh, una de las cifras más altas desde 1901.

El Departamento Meteorológico de India (IMD) prevé que las precipitaciones de mayo superen el 110% del promedio histórico, y estiman que el monzón podría llegar a las islas de Andamán y Nicobar entre este jueves y el 16 de mayo, marcando el inicio de la temporada de que suele extenderse hasta septiembre.

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ss

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