La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se mantiene tras más de 15 días de ataques, desde la primera estocada con la operación “Furia Épica” y la muerte del ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que atacar Irán evitó una Tercera Guerra Mundial. Afirmó que si no hubiera ordenado ataques aéreos contra las instalaciones nucleares iraníes el año pasado, Teherán ya dispondría de un arma nuclear.

En días anteriores, Irán amenazó con extender la guerra en Medio Oriente si intervienen otros países, mientras Trump presionaba a los Estados miembros de la OTAN para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz; de lo contrario, dijo, enfrentarán un futuro “muy malo”.

Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

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Mundo 10:23 AM Trump dice que primer ministro británico comete "un gran error" al no ayudar en la guerra contra Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que primer ministro británico, Keir Starmer, comete "un gran error" al no ayudar en la guerra contra Irán.



Mundo 10:21 AM Irán dice haber lanzado nuevos ataques a Israel y objetivos estadounidenses en el Golfo La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) aseguró haber lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel, así como contra bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, y afirmó haber empleado el misil balístico Haj Qasem.

"La Guardia Revolucionaria Islámica utilizó hoy por primera vez el misil avanzado Haj Qasem en una operación sorpresa. Los ataques tuvieron como objetivo cuarteles generales y bases en cuatro países de la región que fueron el origen de los recientes ataques contra Irán", señaló la agencia de noticias iraní Fars.

Este misil de fabricación iraní tiene un alcance de 1.400 kilómetros con una ojiva que pesa 500 kilos.



Mundo 10:08 AM Albania declara a Irán patrocinador de terrorismo; Israel elogia "dimensión moral" del país tras designación El Parlamento de Albania declaró a Irán como Estado patrocinador del terrorismo, en una resolución que clasifica a la Guardia Revolucionaria iraní y a la milicia chií libanesa Hezbolá como organizaciones terroristas.

La resolución fue respaldada por los 79 diputados del gobernante Partido Socialista (PS) presentes en el hemiciclo, de un total de 140 diputados, mientras que los diputados del opositor Partido Democrático (PD) bloquearon la sesión extraordinaria por considerar que fue convocada de forma irregular.

"Esta resolución no está dirigida contra el pueblo de Irán, que sufre bajo su régimen totalitario, sino únicamente contra las autoridades que patrocinan el terrorismo", dijo el legislador socialista Taulant Balla en la sesión. Al respecto, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, celebró la "dimensión moral de la política exterior de Albania", después de que el país europeo designase a Irán como Estado patrocinador del terrorismo.

"Felicito al primer ministro de Albania, Edi Rama, por la resolución adoptada hoy. En palabras de la resolución: 'El terrorismo en todas sus formas constituye una de las amenazas más graves para las sociedades democráticas'. Este es otro ejemplo de la marcada dimensión moral de la política exterior de Albania", dijo Saar en un comunicado.



Mundo 10:04 AM Reportan 912 muertos, incluidos 111 niños, por la ofensiva aérea israelí contra el Líbano El balance de muertos desde el inicio de la ofensiva aérea israelí contra el Líbano asciende ya a 912, entre ellos 111 niños, y el de heridos a 2 mil 221, informó este martes el Centro de Operaciones de Emergencia del país mediterráneo.

Según los últimos datos difundidos por la oficina, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, entre las 2 mil 221 personas que resultaron heridas en diferentes partes del Líbano desde el estallido del conflicto el pasado 2 de marzo hay al menos 334 menores.

En las últimas 24 horas, los ataques israelíes causaron la muerte de 26 personas y heridas a otras 80, mostrando por tercer día consecutivo una disminución considerable en la media diaria que se venía registrando en las dos semanas anteriores.



Mundo 09:42 AM Trump dice que ya no necesita el apoyo de la OTAN en Ormuz tras el rechazo de los aliados El presidente de EU, Donald Trump, declaró que ya no necesita ni desea el apoyo de los países de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

"Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!", declaró en la plataforma Truth Social.



Mundo 09:41 AM Israel dice haber atacado decenas de objetivos de Hizbulá en Beirut y el valle de la Becá El Ejército israelí atacó este martes decenas de supuestas infraestructuras del grupo chií Hizbulá en distintas zonas del Líbano, entre las que se incluyen la capital, Beirut, y el valle de la Becá.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron centros de mando de Hizbolá en Beirut. Esto se suma a otros centros de mando atacados durante la noche en la misma ciudad", afirma un comunicado militar.

Asimismo, las fuerzas israelíes informaron de bombardeos contra tres puntos de lanzamiento de cohetes en el valle de la Becá, desde donde, según esta nota castrense, Hizbulá lanza proyectiles hacia Israel.



Mundo 08:53 AM Francia no participará en operación para abrir estrecho de Ormuz, anuncia Macron El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país no participará en las operaciones para abrir el estrecho de Ormuz "en el contexto actual", pese a las peticiones que en ese sentido ha lanzado su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"No somos parte del conflicto (de la guerra en Irán) y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para abrir o liberar el Estrecho de Ormuz en el contexto actual", declaró Macron en una declaración tras la reunión de un consejo de Seguridad.



Mundo 08:43 AM Israel advierte a sus ciudadanos que Hezbolá lanzará cohetes en las próximas horas El Ejército israelí advirtió a sus ciudadanos del norte del país de que el grupo chií libanés Hezbolá se prepara para lanzar nuevas andanadas de cohetes contra Israel en las próximas horas.

Según un comunicado militar, el Ejército israelí está "preparado para frustrar" estos ataques.

El Ejército indicó que tanto el sistema de defensa aérea como las tropas desplegadas a lo largo de la frontera norte se encuentran en estado de alerta y listas para actuar tanto "en defensa como para el ataque".



Mundo 08:37 AM Por la guerra en Irán, aerolínea cancela un centenar de vuelos en Escandinavia debido a alza del combustible La aerolínea Scandinavian Airlines Systems (SAS) anunció la cancelación de un centenar de vuelos esta semana, la mayoría en Noruega, debido al alza del precio del combustible por la guerra en Irán.

"Hemos realizado una cantidad limitada de ajustes a corto plazo en nuestro horario de vuelos como consecuencia directa de la crisis de los combustibles que afecta en estos momentos a Europa", señaló SAS en un comunicado enviado a la agencia 'Ritzau'.

"Consolidamos la capacidad en las rutas donde hay conexiones alternativas para asegurar opciones de viaje tan estables como sea posible para nuestros clientes", agregó la empresa.

En tanto, las aerolíneas estadounidenses American Airlines y Delta Air Lines elevaron sus previsiones de ingresos para el primer trimestre de 2026 ante una sólida demanda, pese al aumento de los precios del combustible por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.



Mundo 08:14 AM El mayor portaaviones de EU abandona el mar Rojo tras un incendio, según diario griego El portaaviones de EU USS Gerald R. Ford, que da apoyo a los bombardeos contra Irán, llegará la semana que viene a una base en la isla griega de Creta desde el mar Rojo para reabastecerse, tras haber sufrido un incendio, informó este martes el diario Kathimerini.

Ese diario indica, sin concretar la fuente, que es posible que el regreso a la base mediterránea, desde la que partió el 28 de febrero, tenga que ver con la investigación sobre el incendio desatado el pasado 12 de marzo en la lavandería principal del buque.

La base militar estadounidense de Souda es la única en la región con capacidad para este buque nuclear, el buque militar más grande y potente del mundo.



Mundo 08:04 AM Renuncia asesor antiterrorismo de Trump, dice que Irán "no presentaba una amenaza inminente" El director del Centro Nacional de Contraterrorismo renunció diciendo que “no puede en buena conciencia” respaldar la guerra de Irán lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Joe Kent escribió en redes sociales que Irán no representaba “ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44.



Mundo 07:42 AM Israel afirma que mató a 2 altos funcionarios de seguridad iraníes, entre ellos Ali Larijani, poderoso jefe del Consejo de Seguridad de Irán Israel dijo el martes que mató a dos altos funcionarios de seguridad iraníes en ataques durante la noche, en un golpe al liderazgo del país. Teherán disparó desafiante nuevas andanadas de misiles y drones contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo en una guerra que no daba visos de amainar.

Tanto Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, como el general Gholam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza voluntaria Basij de la Guardia Revolucionaria iraní, fueron “eliminados anoche”, dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Mundo 07:22 AM Un soldado libanés muerto y cuatro heridos en un ataque israelí al paso de sus vehículos Al menos un soldado libanés murió y otros cuatro resultaron heridos este martes después de que un ataque israelí alcanzara la localidad de Qaaqaait al-Jisr, en el sur del Líbano, mientras ellos pasaban por la zona en sus vehículos.

El Ejército libanés informó en un comunicado de que los militares se vieron afectados "como resultado de un ataque israelí mientras viajaban en coche y motocicleta" por Qaaqaait al Jisr, donde cinco de ellos resultaron inicialmente heridos, incluidos dos de gravedad.

Sin embargo, uno de ellos falleció más tarde a causa de sus heridas, según una segunda nota de la institución castrense.



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Mundo 07:17 AM Embajada de Irán en México dice que Irán negocia con FIFA trasladar partidos del Mundial La Embajada de Irán en México informó el martes que el país está negociando con la FIFA para trasladar los partidos de Irán en el Mundial de Estados Unidos a México, después de que el presidente Donald Trump desalentara al equipo de asistir al torneo, al citar cuestiones de seguridad.

No quedó claro si se están llevando a cabo esas conversaciones con la FIFA, que no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Funcionarios iraníes han señalado previamente que corresponde a la FIFA y a Estados Unidos mantener a salvo al equipo durante el Mundial.



Mundo 07:15 AM Presidente de Parlamento iraní: la situación en Estrecho Ormuz no volverá a ser como antes El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este martes que la navegación en el Estrecho de Ormuz "no volverá a ser como antes" y aseguró que el cierre de esta ruta vital "no era una decisión de Irán, sino una necesidad defensiva".

En declaraciones televisivas recogidas por la página del canal PressTV, Qalibaf aseguró que las disposiciones legales y de navegación en el estrecho "ya no volverán a ser como antes", puesto que "la seguridad que tenía anteriormente ya no existe".



Mundo 07:14 AM El hambre afectará a 45 millones de personas si la guerra en Irán se extiende hasta junio Cuarenta y cinco millones de personas más en el mundo sufrirán hambre, con respecto a las 319 millones de la actualidad, si la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se prolonga hasta junio, advirtió este martes el director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau.

Este organismo actúa como el principal brazo logístico de la ONU con fines humanitarios y desde el inicio del conflicto ha experimentado un impacto directo en sus operaciones, con un encarecimiento general del dieciocho por ciento, entre retrasos de sus cargamentos humanitarios y el aumento de los costes debido a la subida de precios del combustible.



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