La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán extendió de manera indefinida el alto al fuego esta semana, sin embargo, las tensiones continúan por el bloqueo naval de EU a los buques petroleros y embarcaciones iraníes.

El miércoles, Irán abrió fuego contra tres buques en el estrecho de Ormuz e incautó dos de ellos, lo que intensificó su asalto a la navegación en la vía fluvial crucial para los suministros energéticos globales.

Este jueves la Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado que navegaba con crudo iraní en el océano Índico, informó el Departamento de Guerra del país norteamericano que mantiene un bloqueo naval a las costas de la República Islámica.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 07:55 AM Líbano acusa a Israel de crimen de guerra tras la muerte de una periodista El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.

Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.

La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.

"Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano", afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba "crímenes de guerra".



Mundo 07:53 AM Reino Unido y Francia se muestran "confiados" en lograr libertad de navegación en Ormuz Los ministros de Defensa de Reino Unido y Francia instaron el jueves a los responsables militares de distintos países reunidos en Londres a elaborar un plan para salvaguardar la navegación del estrecho de Ormuz, afirmando estar "confiados" en lograr "avances reales".

Esta conferencia de "planificación familiar", de dos días de duración, había empezado el miércoles en Northwood, en el noroeste de Londres, y siguió a una reunión sobre el estrecho de Ormuz organizada el viernes pasado en París.

Esa cita, en la que participaron más de 40 países, estuvo presidida por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Después del encuentro en París, Starmer indicó que Francia y Reino Unido liderarán una misión multinacional para garantizar la libertad de navegación en Ormuz "tan pronto como las condiciones lo permitan".



Mundo 07:44 AM Trump ordena atacar toda pequeña embarcación sospechosa de minar el estrecho de Ormuz El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó a la Armada atacar toda pequeña embarcación el estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas y dijo que intensificarán las operaciones de desminado de la vía marítima.

"He ordenado a la Armada de Estados Unidos disparar y destruir a toda embarcación, por pequeños que sean los barcos (sus navíos navales están TODOS, 159 de ellos, en el fondo del mar), que esté desplegando minas en las aguas del estrecho de Ormuz. No debe haber ninguna duda", aseguró Trump en un post de la red social Truth Social.



Mundo 07:27 AM El Ejército israelí mata a un palestino de 15 años en Nablus, al norte de Cisjordania El Ejército israelí mató de un disparo este jueves a un palestino de 15 años durante una incursión militar en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, confirmó el Ministerio de Sanidad palestino, dos días después del asesinato de otro palestino de 14 años por un reservista en Al Mughair.

Sanidad detalló que el nombre del niño es Youssef Sameh Ishtayeh, que según informó a EFE la Media Luna Roja Palestina resultó alcanzado en el hombro en el barrio de Beit Wazan, al oeste de la ciudad de Nablus.





Mundo 07:26 AM Irán y Estados Unidos mantienen el pulso sobre el estrecho de Ormuz Estados Unidos e Irán continúan este jueves su pulso en el estrecho de Ormuz, con Teherán descartando reabrir este paso marítimo crucial y Washington bloqueando los puertos iraníes, una situación que pone en peligro la reanudación de las conversaciones diplomáticas.

Ormuz, vía marítima crucial para el transporte mundial de hidrocarburos, se ha convertido en un elemento clave del conflicto y cristaliza las tensiones a pesar de la prórroga unilateral por parte de Donald Trump de la tregua, que entró en vigor el 8 de abril.





Mundo 07:26 AM EU intercepta un petrolero con crudo iraní en el Índico El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó el jueves que sus fuerzas abordaron e inspeccionaron un buque en el océano Índico que transportaba petróleo iraní, la segunda operación de este tipo en tres días.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sancionado y sin bandera M/T Majestic X, que transportaba petróleo desde Irán, en el océano Índico", señaló el Pentágono en X.





Mundo 07:25 AM Hijo del derrocado sah iraní considera que dialogar con Teherán es una "política de apaciguamiento" El hijo del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, afirmó el jueves que cualquier negociación con las autoridades religiosas en Teherán constituye una "política de apaciguamiento", y dijo esperar que nuevas manifestaciones terminen por derrocar al régimen.

De visita en Berlín en el marco de una gira europea, tras pasar por Suecia e Italia, donde se reunió con algunos parlamentarios pero con ningún representante gubernamental, el hombre de 65 años fue recibido por partidarios, pero también por opositores. Uno le arrojó un líquido rojo antes de ser detenido por la policía.





Mundo 07:25 AM Irán dice que su selección se prepara para participación "orgullosa" en el Mundial en EU Una portavoz del gobierno iraní afirmó que la selección nacional masculina se está preparando para una “participación orgullosa y exitosa” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

La capacidad y la disposición de Irán para acudir al Mundial en Norteamérica, que comienza el 11 de junio, no han estado claras desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares el 28 de febrero.





Mundo 07:24 AM Al menos 10 muertos tras el ataque contra una mina de cobre y oro en Paquistán Al menos 10 personas fallecieron en un ataque contra una instalación del consorcio minero privado National Resources Limited (NRL) en la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Paquistán, confirmó la Policía local a EFE este jueves.

"Diez personas perdieron la vida en el ataque. Entre los fallecidos se encontraban siete empleados de la empresa y tres miembros del personal de seguridad. No disponemos de información sobre los heridos ni sobre si hubo algún terrorista abatido", declaró a EFE un portavoz de la policía de Chagai, Naseem Iqbal.





Mundo 07:24 AM Los futuros de Wall Street retroceden, la guerra con Irán lleva el crudo sobre los 100 dólares Wall Street devolvió parte de sus ganancias esta semana y los precios del petróleo subieron por encima de los 100 dólares por barril el jueves, mientras las perspectivas de paz en Irán seguían siendo inestables.

Los futuros del S&P 500 perdieron un 0,4% antes de la campana de apertura, un día después de alcanzar un récord de 7.137,90. Los futuros del promedio industrial Dow Jones cayeron un 0,6%, mientras que los futuros del Nasdaq, también tras un máximo récord, bajaron un 0,4%.





Mundo 07:23 AM Israel mata a dos rescatistas en un bombardeo contra un vehículo civil en centro de Gaza El Ejército israelí mató este jueves a tres personas, entre ellas dos rescatistas de la Defensa Civil gazatí, en el bombardeo contra un vehículo en el campamento de al Bureij, informó esta entidad en un comunicado.



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