Bruselas/Nueva York.— La guerra en Irán está por cumplir dos meses, y su impacto se deja sentir ya con fuerza, generando preocupación mundial.

El grupo de aerolíneas Lufthansa va a cancelar 20 mil vuelos de corta distancia hasta octubre para ahorrar combustible ante la escasez y su fuerte encarecimiento tras el estallido de la guerra en Irán.

Air Transat, una de las principales aerolíneas de Canadá, anunció que suspenderá centenares de vuelos este año a Europa y el Caribe.

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Peluches, en una tienda Camp en Nueva York en 2019; la guerra también afecta su producción. Foto: Mark Lennihan / AP

El jefe de la Agencia Internacional de la Energía estimó el 16 de abril que a Europa le quedaban unas seis semanas de combustible para aviones y manifestó que, sin más suministro, las aerolíneas empezarían a recortar rutas.

Lufthansa afirmó que aseguró suficiente combustible para aviones “para las próximas semanas” y que estaba “impulsando una serie de medidas” para mantener estable su suministro de combustible durante el verano, “incluida la adquisición física de combustible para aviones”.

Todas excepto una de las 20 aerolíneas más grandes del mundo han cancelado vuelos programados de mayo que abarcan todas las principales regiones, según la firma de análisis de aviación Cirium. Además de Lufthansa, las aerolíneas incluyen a Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Air Canada, Emirates, Qatar Airways, Air China, British Airways y Air France-KLM, indicó Cirium. El precio mundial del combustible para aviones aumentó de unos 99 dólares por barril a finales de febrero a 209 dólares por barril a comienzos de abril.

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La Comisión Europea presentó una serie de recomendaciones en materia de energía ante el alza de los precios, y evalúa la posibilidad de que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) puedan compartir queroseno. Además, quiere crear un Observatorio de Combustible para tener una fotografía más clara de la situación en los Veintisiete.

Ni siquiera los muñecos de felpa son inmunes a la guerra. Como muchos juguetes blandos, las criaturas desarrolladas por un fabricante en Fort Lauderdale, Florida, están hechas con poliéster y acrílico, fibras sintéticas derivadas del petróleo. Tres semanas después de que comenzó la guerra, proveedores en China notificaron a Aleni Brands que conseguir los materiales ya les estaba costando entre 10% y 15% más, afirmó el director ejecutivo Ricardo Venegas.

“Creo que esta situación demuestra cuánto permea el petróleo en todo nuestro sistema, y no podemos escapar de ello. ¿Quién habría pensado que el precio de un juguete tendría una relación directa con el petróleo?”, comentó Venegas, quien fundó Aleni Brands el año pasado y está en proceso de añadir líneas de productos.

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No son sólo los juguetes. Teclados de computadora, lápiz labial, raquetas de tenis, pijamas, lentes de contacto blandas, detergente, chicle, zapatos, crayones, crema de afeitar, almohadas, aspirina, dentaduras postizas, cinta adhesiva, paraguas y cuerdas de guitarra de nailon son sólo algunos. En este contexto, los precios del petróleo se dispararon más de 4% al inicio de las operaciones en Asia.

Mientras, Irán afirmó que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz. Medios iraníes dijeron que los buques MSC Francesca y Epaminondas estaban siendo escoltados a Irán. EU había incautado anteriormente dos buques iraníes. Además, la Guardia Revolucionaria atacó un tercer buque, identificado como el Euphoria, que quedó “varado” en la costa iraní, según dijeron, sin dar más detalles.

A su vez, el ejército estadounidense negó que navíos comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos en el estrecho.

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No obstante, el presidente Donald Trump no considera que la incautación de dos buques en el estrecho fuera una violación del alto el fuego, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En una rueda de prensa, Leavitt mencionó que “el presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní”.

Trump también afirmó que, a petición suya, las autoridades iraníes habían renunciado a ejecutar a ocho manifestantes. Aseguró que de las ocho mujeres, cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de cárcel. La justicia iraní mencionó que son “noticias falsas” esas afirmaciones del mandatario.