La portavoz del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, acusó a la presidenta de la región madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, de haber viajado a México para “provocar y lloriquear”.

Durante su viaje, Ayuso acusó a los gobiernos mexicano y español de “ponerla en peligro” y “abandonarla”, al no garantizarle su protección, al punto que, afirmó, tuvo que cancelar su asistencia a los Premios Platino por haber recibido “amenazas” y lo que llamó un “boicot” de parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para que la empresa cancelara la participación de la española, una versión que la propia empresa desmintió.

En una intervención en el pleno de la Asamblea, Espinar se lanzó con fuerza por el comportamiento de la ultraderechista en México.

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“Usted se fue a México con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra y ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva", dijo Espinar. Acusó a Ayudo de “hacer el ridículo”, pidiendo que el gobierno español le mandara al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO) “para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo".

Cuestionó que Ayuso dijera estar muy “asustada” en México y aun así permaneció “cinco días sin agenda".

"¿La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro (Ángel Víctor Torres) en plena emergencia por el hantavirus?", lanzó Espinar, quien insistió en que Ayuso solo fue a México a "insultar y provocar" para que "no se hable de lo que está pasando en Madrid", con su entorno "desfilando por los tribunales". Aludió así a escándalos de corrupción que sacuden a gente cercana a Ayuso, del Partido Popular.

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Espinar aprovechó para disculparse por la conducta de Ayuso, quien desató polémica por su defensa de la Conquista y del papel de Hernán Cortés.

“España no es Ayuso. España respeta a México y está profundamente agradecida” por lo que hizo por los españoles tras la Guerra Civil y el franquismo, aseguró la política socialista.

Ayuso defendió que "México no existió hasta que llegaron los españoles". La funcionaria iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo, pero el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a lo que llamó un "clima de boicot" por parte del Ejecutivo mexicano y que, según apunta ahora, "organizó" el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

*Con información de EFE

@psoemadrid Ayuso estaba tan asustada en México que tardó cinco días en buscar un vuelo directo Cancún-Madrid. ¿No será que quería apurar el último tequila? Qué ridículo tan espantoso. Que explique de una vez cuánto nos ha costado su viaje a los madrileños. ♬ sonido original - PSOE Madrid 🌹

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