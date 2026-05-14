Más Información

Familias desplazadas de Chilapa retornan a sus comunidades tras ola de violencia; Segob propone mesa de diálogo

Familias desplazadas de Chilapa retornan a sus comunidades tras ola de violencia; Segob propone mesa de diálogo

Van 18 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; algunos son de un grupo delictivo que opera en CDMX y Edomex: SSC

Van 18 detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y Pepe Muñoz; algunos son de un grupo delictivo que opera en CDMX y Edomex: SSC

EU amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG; lo acusa de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero

EU amplía cargos contra "El Jardinero", segundo al mando del CJNG; lo acusa de tráfico de metanfetamina y lavado de dinero

PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo

PVEM perfila a Ruth González, esposa del actual gobernador, como candidata en San Luis Potosí; descarta que sea nepotismo

Sheinbaum y U2 asisten a Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle; reconocen derechos de la infancia

Sheinbaum y U2 asisten a Asamblea General de la Copa Mundial de Niños de la Calle; reconocen derechos de la infancia

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Sheinbaum se reúne con mandatarios estatales para dar seguimiento al IMSS-Bienestar; asiste la gobernadora interina de Sinaloa

Sheinbaum se reúne con mandatarios estatales para dar seguimiento al IMSS-Bienestar; asiste la gobernadora interina de Sinaloa

"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia

"Se les olvida la más importante, pedir pruebas": Sheinbaum sobre caso Rocha Moya; pide juicio justo para gobernador con licencia

La portavoz del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, acusó a la presidenta de la región madrileña, la conservadora , de haber viajado a para “provocar y lloriquear”.

Durante su viaje, Ayuso acusó a los gobiernos mexicano y español de “ponerla en peligro” y “abandonarla”, al no garantizarle su protección, al punto que, afirmó, tuvo que cancelar su asistencia a los por haber recibido “amenazas” y lo que llamó un “boicot” de parte de la presidenta mexicana, , para que la empresa cancelara la participación de la española, una versión que la propia empresa desmintió.

En una intervención en el pleno de la Asamblea, Espinar se lanzó con fuerza por el comportamiento de la ultraderechista en México.

Lee también

“Usted se fue a México con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra y ha vuelto coronada como reina de la mentira compulsiva", dijo Espinar. Acusó a Ayudo de “hacer el ridículo”, pidiendo que el gobierno español le mandara al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional (GEO) “para que se paseara tranquilamente insultando a la gente por el mundo".

Cuestionó que Ayuso dijera estar muy “asustada” en México y aun así permaneció “cinco días sin agenda".

"¿La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono al ministro (Ángel Víctor Torres) en plena emergencia por el?", lanzó Espinar, quien insistió en que Ayuso solo fue a México a "insultar y provocar" para que "no se hable de lo que está pasando en Madrid", con su entorno "desfilando por los tribunales". Aludió así a escándalos de corrupción que sacuden a gente cercana a Ayuso, del Partido Popular.

Lee también

Espinar aprovechó para disculparse por la conducta de Ayuso, quien desató polémica por su defensa de la Conquista y del papel de .

“España no es Ayuso. España respeta a México y está profundamente agradecida” por lo que hizo por los españoles tras la Guerra Civil y el franquismo, aseguró la política socialista.

Ayuso defendió que "México no existió hasta que llegaron los españoles". La funcionaria iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo, pero el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a lo que llamó un "clima de boicot" por parte del Ejecutivo mexicano y que, según apunta ahora, "organizó" el presidente del gobierno español, .

*Con información de EFE

@psoemadrid

Ayuso estaba tan asustada en México que tardó cinco días en buscar un vuelo directo Cancún-Madrid. ¿No será que quería apurar el último tequila? Qué ridículo tan espantoso. Que explique de una vez cuánto nos ha costado su viaje a los madrileños.

♬ sonido original - PSOE Madrid 🌹
¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Renunciaste o te despidieron? Guía para extrabajadores sobre cómo reclamar sus utilidades 2026 y cuánto les toca. Foto: Especial / Canva

¿Renunciaste o te despidieron? Guía para extrabajadores sobre cómo reclamar sus utilidades 2026 y cuánto les toca

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Estados Unidos elimina fianza de visa (de hasta $15,000 dólares) para turistas con boletos del Mundial 2026

Viajes Mundial 2026. Foto: Gemini IA

Mundial 2026 en Canadá: ¿Qué documentos necesitas para entrar al país como aficionado?

INE. Foto: Gemini IA

¿Puedo viajar en avión con mi INE vencida? Esto es lo que debes saber antes de abordar

Santuario de Tortugas. Foto: Google Gemini

Este destino tiene el santuario de tortugas más impresionante de Estados Unidos