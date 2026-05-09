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O agente secreto' ("El agente secreto"), filme que obtuvo cuatro nominaciones al Óscar y dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho, ganó este sábado el a la mejor película iberoamericana de ficción.

La cinta fue la gran triunfadora de la noche en una gala que se celebró en el Teatro Gran Tlachco del parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

En la ceremonia, Mendonça Filho subió varias veces al escenario para recoger el premio a la mejor película, al mejor director y al mejor intérprete masculino para Wagner Moura, que no estuvo presente, pero que mandó un mensaje desde España, donde está rodando un nuevo trabajo.

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'El agente secreto' narra la historia de Marcelo (Moura), un perseguido de la dictadura en el Brasil de 1977; en su trayectoria por los festivales internacionales más importantes ha recibido numerosos reconocimientos.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

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En esta edición se han premiado 36 categorías del audiovisual iberoamericano, 12 más que en 2025.

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