El realizador brasileño Kleber Mendonça Filho ganó este sábado el Premio Platino a la mejor dirección por 'O agente secreto' ('El agente secreto'), filme que obtuvo cuatro nominaciones al Óscar.

"Este premio es para Wagner Moura, un gran amigo, un gran actor, qué placer trabajar con él. Quería compartir con amigos que están aquí y todas las personas que vieron 'El agente secreto'. Fue una aventura", dijo Mendonça Filho al recibir el galardón.

Mendonça Filho fue uno de los grandes triunfadores de la noche, ya que además de este galardón, su película fue elegida como la mejor cinta y Moura como el mejor intérprete.

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"Los premios son una luz, como un ‘spotlight’, traza un tipo de reconocimiento”, afirmó en rueda de prensa ayer el cineasta, quien ha acumulado cientos de distinciones tras el estreno mundial de la película.

La directora de cine y guionista española Eva Libertad ganó el premio a Mejor Ópera Prima por "Sorda".

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.

En esta edición se han premiado 36 categorías del audiovisual iberoamericano, 12 más que en 2025.

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Lista completa de ganadores

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película iberoamericana de ficción: “O Agente Secreto” (“El agente secreto”, Brasil)

“O Agente Secreto” (“El agente secreto”, Brasil) Mejor comedia iberoamericana de ficción: “La cena” (España)

“La cena” (España) Mejor dirección: Kleber Mendonça Filho, por “O Agente Secreto” (Brasil)

Kleber Mendonça Filho, por “O Agente Secreto” (Brasil) Mejor guion: Kleber Mendonça Filho, por “O Agente Secreto” (Brasil)

Kleber Mendonça Filho, por “O Agente Secreto” (Brasil) Mejor interpretación masculina en cine: Wagner Moura, por “O Agente Secreto” (Brasil)

Wagner Moura, por “O Agente Secreto” (Brasil) Mejor interpretación femenina en cine: Blanca Soroa, por “Los domingos” (España)

Blanca Soroa, por “Los domingos” (España) Mejor película de animación: “Olivia & las nubes” (República Dominicana)

“Olivia & las nubes” (República Dominicana) Mejor película documental: “Apocalipse nos Trópicos” (Brasil)

“Apocalipse nos Trópicos” (Brasil) Ópera prima de ficción iberoamericana: “Sorda” (España)

“Sorda” (España) Mejor actor de reparto: Álvaro Cervantes, por “Sorda” (España)

Álvaro Cervantes, por “Sorda” (España) Mejor actriz de reparto:Camila Plaáte, por “Belén” (Argentina)

ÁREAS TÉCNICAS – CINE

Mejor dirección de fotografía: Mauro Herce, por “Sirat” (España)

Mauro Herce, por “Sirat” (España) Mejores efectos especiales: Pep Claret, por “Sirat” (España)

Pep Claret, por “Sirat” (España) Mejor dirección de sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por “Sirat” (España)

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por “Sirat” (España) Mejor música original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por “O Agente Secreto” (Brasil)

Tomaz Alves Souza y Mateus Alves, por “O Agente Secreto” (Brasil) Mejor dirección de arte: Thales Junqueira, por “O Agente Secreto” (Brasil)

Thales Junqueira, por “O Agente Secreto” (Brasil) Mejor montaje: Eduardo Serrano y Matheus Farias, por “O Agente Secreto” (Brasil)

Eduardo Serrano y Matheus Farias, por “O Agente Secreto” (Brasil) Premio al Cine y Educación en Valores: “Belén” (Argentina)

“Belén” (Argentina) Mejor diseño de vestuario: Helena Sanchís, por “La cena” (España)

Helena Sanchís, por “La cena” (España) Mejor maquillaje y peluquería:Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver, por “El cautivo” (España)

TELEVISIÓN

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana: “El eternauta” (Argentina)

“El eternauta” (Argentina) Mejor interpretación masculina en serie de televisión: Ricardo Darín, por “El eternauta” (Argentina)

Ricardo Darín, por “El eternauta” (Argentina) Mejor interpretación femenina en serie de televisión: Paulina Gaitán, por “Las muertas” (México)

Paulina Gaitán, por “Las muertas” (México) Creador de miniserie o teleserie:Bruno Stagnaro, por “El eternauta” (Argentina)

Mejor serie de larga duración:“Beleza Fatal” (Brasil)

INTERPRETACIÓN Y REPARTO – TELEVISIÓN

Mejor actriz de reparto: Andrea Pietra, por “El eternauta”

Andrea Pietra, por “El eternauta” Mejor actor de reparto:César Troncoso, por “El eternauta” (Argentina)

ÁREAS TÉCNICAS – TELEVISIÓN

Mejor música original: Federico Jusid, por “El eternauta” (Argentina)

Federico Jusid, por “El eternauta” (Argentina) Mejor montaje: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por “El eternauta” (Argentina)

Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow, por “El eternauta” (Argentina) Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por “El eternauta” (Argentina)

Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, por “El eternauta” (Argentina) Mejor dirección de arte: Pepe Domínguez del Olmo, por “Anatomía de un instante” (España)

Pepe Domínguez del Olmo, por “Anatomía de un instante” (España) Mejor dirección de sonido: Daniel de Zayas, por “Anatomía de un instante” (España)

Daniel de Zayas, por “Anatomía de un instante” (España) Mejor dirección de fotografía: Álex Catalán, por “Anatomía de un instante” (España)

Álex Catalán, por “Anatomía de un instante” (España) Mejor diseño de vestuario: Fernando García, por “Anatomía de un instante” (España)

Fernando García, por “Anatomía de un instante” (España) Mejor maquillaje y peluquería:Marcos Cáceres y Dolores Giménez, por “Menem” (Argentina)