Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

"Va a haber más apoyo a Cuba", adelanta Sheinbaum; México envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

Bienestar abre registro para Pensiones de Adulto Mayores y Mujeres Bienestar; consulta el calendario y requisitos

Operan en Jalisco 13 grupos criminales, revela FGR en investigación de Diego Rivera; “que me investiguen, no van a encontrar nada”, decía

Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte

Redes bajan consumo de alcohol en adolescentes

Tequila, Jalisco, tras la detención del alcalde; “Le decíamos Lord Farquaad, porque era como un reyezuelo”

CDMX, sin nuevos partidos políticos

Londres. El rey británico fue abucheado este lunes por el público durante una visita en Lancashire, norte de Inglaterra, a raíz del continuo escándalo por el vínculo entre su hermano Andrés Mountbatten-Windsor y el pederasta .

“¿Cuánto hace que sabías lo de Andrés?”, le gritó un hombre cuando el monarca bajó del tren en la estación de Clitheroe, en el condado de Lancahsire, tras lo cual se escuchó con claridad el abucheo de parte de la gente.

Otras personas reunidas en el lugar desplegaron banderas británicas y saludaron con entusiasmo al monarca, a los que también respondió con un saludo antes de meterse rápidamente en su automóvil oficial.

No es la primera vez que el rey se enfrenta a actos de protesta -en dos ocasiones le arrojaron huevos-, pero no había sucedido tras la revelación de los vínculos estrechos y sostenidos en el tiempo del ahora expríncipe Andrés con Epstein, que han copado varios días las portadas de la prensa británica.

En el goteo de informaciones que implicaban a Andrés, Carlos III decidió retirarle todos los títulos nobiliarios y honores y obligarle a abandonar su mansión de Royal Lodge, en los terrenos del castillo de Windsor.

Además de que -la joven reclutada y abusada por Epstein- acusó a Andrés de haber tenido relaciones sexuales con ella en tres ocasiones cuando ella era menor, hace una semana los medios divulgaron una foto en la que se ve al expríncipe con una a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo. Y por añadidura, se conocieron otros correos donde Epstein promete enviar a Andrés a una joven rusa de 26 años “bonita, inteligente y de fiar”.

Este lunes, los príncipes de Gales, Guillermo y , admitieron estar “profundamente preocupados” por las revelaciones sobre el escándalo Epstein, según informó el palacio londinense de Kensington, residencia oficial del heredero de la corona.

“Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales estuvieron profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las ”, señaló el palacio en un comunicado.

La policía británica investiga si el expríncipe Andrés pudo haber transmitido a Epstein información potencialmente confidencial cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional.

En un correo electrónico del 30 de noviembre de 2010, al que pudo acceder AFP, Andrew Mountbatten-Windsor, entonces duque de York y en cuya dirección de email aparece como “The Duke”, envió al financiero estadounidense informes relativos a visitas a Vietnam, , Shenzhen (China) y Singapur.

El entonces príncipe envió los informes al financiero estadounidense cinco minutos después de haberlos recibido de su asistente de la época.

En otro correo electrónico de octubre de 2010, citado por BBC, el expríncipe Andrés también envió detalles al sobre sus próximos viajes a esos mismos destinos.

