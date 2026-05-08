El papa León XIV rezó el viernes para que los líderes políticos pongan fin al “odio fratricida” en el mundo, mientras pasaba el aniversario de su elección en la antigua ciudad de Pompeya, conmemorando una festividad especialmente importante para él y que el año pasado coincidió con el inicio de su pontificado.

León viajó en helicóptero a Pompeya, cerca de Nápoles, para una visita de un día con motivo de la festividad del 8 de mayo de Nuestra Señora de Pompeya. La fecha conmemora el día de 1876 en que se colocó la primera piedra de un santuario dedicado a la Virgen María.

El santuario se encuentra cerca de las excavaciones de la ciudad que quedó sepultada en el año 79 d.C., cuando el monte Vesubio entró en erupción y arrojó cenizas y gases volcánicos por toda la región. Mientras el yacimiento arqueológico de Pompeya atrae a millones de turistas cada año, el santuario recibe a peregrinos católicos especialmente devotos de rezar el rosario.

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“Qué día tan hermoso, cuántas bendiciones quiso el Señor darnos a todos”, dijo el papa a una multitud de fieles en el interior del templo antes de la misa. “Siento que soy el primero bendecido por poder venir aquí, al santuario de la Madonna, el día de su fiesta y en este aniversario”.

La visita dio inicio a una serie de viajes de un día de León realizará durante las próximas semanas, recorriendo la península italiana de norte a sur mientras conoce mejor a la Iglesia italiana, de la que es cabeza simbólica como obispo de Roma.

Oración para iluminar a los líderes en la búsqueda de paz

En su homilía en el santuario, León XIV encomendó su pontificado a la Virgen María y rezó por la paz.

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“No podemos resignarnos a las imágenes de muerte que nos presentan cada día las noticias”, afirmó. “Que el Dios de la paz derrame una abundancia desbordante de misericordia, tocando los corazones, calmando los rencores y el odio fratricida, e iluminando a quienes tienen responsabilidades especiales de gobierno”.

El viernes se cumplió el aniversario de la elección del entonces Robert Prevost como el primer papa nacido en Estados Unidos en la historia. León se había referido a la festividad de Pompeya la noche de su elección, cuando apareció en la logia de la basílica de San Pedro y fue presentado al mundo. Esa noche, dirigió a los fieles que abarrotaban la plaza en una oración por su pontificado.

Entonces, dijo que María, la madre de Cristo, “siempre quiere caminar a nuestro lado, permanecer cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor”.

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“Recemos juntos por esta nueva misión, por toda la Iglesia, por la paz en el mundo, y pidamos a María, nuestra Madre, esta gracia especial”, manifestó León aquel día.

El santuario de Pompeya está estrechamente asociado a la figura de San Bartolo Longo, quien fundó la basílica y es venerado especialmente en Italia por sus obras de caridad en favor de huérfanos, presos y marginados. El papa Francisco había aprobado el milagro necesario para la canonización de Longo desde su habitación de hospital, apenas unas semanas antes de morir, y León lo hizo santo en octubre.

Pompeya recibe al líder religioso

León inició su visita a Pompeya reuniéndose con personas enfermas y con discapacidad atendidas en un centro benéfico vinculado al santuario, que el papa León XIII declaró basílica pontificia en 1901.

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En sus primeras declaraciones, León XIV recordó que cuando Longo llegó al valle de Pompeya, “encontró una tierra azotada por una gran pobreza, habitada por unos pocos campesinos muy pobres, y devastada por la malaria y los bandidos”.

“Sin embargo, pudo ver el rostro de Cristo en todos: en los grandes y en los pequeños, y especialmente en los huérfanos y en los hijos de los presos, a quienes hizo sentir el latido del corazón de Dios a través de su ternura”, señaló.

León fue recibido por una multitud de italianos que lo vitoreaban. Algunos estaban esperando desde la medianoche para saludarlo. Parecían muy conscientes del reciente enfrentamiento entre el pontífice y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la guerra con Irán, y dijeron que les gustaba lo que veían.

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“No deja que nadie lo intimide. Mire los recientes problemas con Trump”, comentó Rita Borriello, de la cercana Torre del Greco. Trump lo criticó, pero León “simplemente respondió ‘Yo predico el Evangelio’. Lo veo como un papa muy humilde, muy cercano a nosotros, un papa que entró en nuestros corazones”.