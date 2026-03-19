Hay documentales que explican la historia y otros que se detienen a observar cómo ésta sigue respirando. "Pompeya: Bajo las nubes" pertenece a ese segundo grupo.

Dirigido por Gianfranco Rosi, el documental pone al Monte Vesubio como un protagonista silencioso: una presencia constante que define la vida en Nápoles, donde la cotidianidad transcurre bajo la amenaza latente de una posible erupción.

Más que reconstruir la tragedia del año 79 A.C., cuando el volcán sepultó la antigua ciudad de Pompeya, el filme se enfoca en el presente. Observa cómo niños y adultos han aprendido a vivir con ese riesgo, integrándolo a su rutina sin que deje de ser una sombra permanente.

En paralelo, sigue a un equipo arqueológico japonés que trabaja en la Villa Augustea, uno de los puntos clave para entender el pasado de la región. A través de sus hallazgos, la película conecta lo que fue con lo que sigue siendo, mostrando que Pompeya no es solo ruinas, sino una fuente abierta de preguntas.

Filmada en blanco y negro, la cinta apuesta por una mirada contemplativa que resalta tanto la textura de las ruinas como el presente.

Con una duración de 88 minutos, "Pompeya: Bajo las nubes" no es un documental tradicional ni busca serlo. Es una experiencia más cercana a la observación que al relato, que encuentra su fuerza en esa tensión constante entre la belleza del lugar y el riesgo que lo define.

Dónde ver: Mubi