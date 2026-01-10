Más Información

Gobierno eleva apuesta por desarme en México

Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

México envía 85 mil barriles de petróleo a Cuba, reporta AFP; Pemex no se ha pronunciado al respecto

Yesenia Méndez, el enemigo en casa; acusan a secretaria de Quiroz de entregar información al CJNG para asesinar a Carlos Manzo

Sheinbaum llama a la justa medianía tras polémica por viaje de Noroña

Rumbo al Mundial 2026, existe riesgo potencial de un atentado terrorista en México, advierten expertos; pide elevar seguridad

Estudiantes del Conalep y TecNM obtienen primeros lugares en certámenes de innovación y robótica; compiten en Singapur, Japón y Ecuador

Roban información de agentes a fiscalía de Baja California

Buscarán posponer la elección judicial

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

A una semana de la captura de Maduro, el chavismo convoca una "gran marcha nacional"; piden "libertad pronta" del líder venezolano

Convocan a protestas contra el ICE tras tiroteos en Minneapolis y Portland; prevén cientos de manifestaciones en otros estados

Jerusalén.- Miles de israelíes recibieron este sábado una notificación móvil amenazante, en medio de las crecientes tensiones entre Israel e Irán que llevaron a la prensa del país a apuntar que se trataba de una campaña de "hackeo" por parte de alguna entidad iraní, aunque la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Israel lo negó.

"Estamos a punto de llegar. Miren al cielo a medianoche", rezaba el mensaje, que se difundió en un momento en el que se teme que las tensiones entre Israel e Irán puedan desembocar en un enfrentamiento militar directo.

Sin embargo, la Autoridad Nacional de Ciberseguridad de Israel aseguró en un comunicado que se trata de una "campaña de concienciación de una fuente no identificada", y enfatizó que no se debió a una vulneración de ningún dispositivo o cuenta, sino de un mensaje "spam" ampliamente distribuido.

"No se preocupen, no compartan, simplemente continúen con sus actividades", detallaba el comunicado de la autoridad de ciberseguridad.

Esta captura de pantalla de un video publicado el viernes 9 de enero de 2026 por la televisión estatal iraní muestra a un hombre sosteniendo un dispositivo para documentar vehículos en llamas durante una noche de protestas masivas en Zanjan, Irán. Foto: AP
Esta captura de pantalla de un video publicado el viernes 9 de enero de 2026 por la televisión estatal iraní muestra a un hombre sosteniendo un dispositivo para documentar vehículos en llamas durante una noche de protestas masivas en Zanjan, Irán. Foto: AP

EU "incentiva la inestabilidad y violencia" en la República Islámica, acusa Irán

El gobierno de Irán acusó este sábado a Estados Unidos, en coordinación con Israel, de "incentivar la inestabilidad y violencia" en una carta a la ONU tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las protestas iraníes.

La Misión Permanente de Irán en la ONU condenó la "persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos", al que acusó de "interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación de la inestabilidad y la violencia".

En la misiva, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel es "evidente", como muestran el apoyo de Trump al "criminal" primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La carta trasciende mientras el Ejército de Irán, donde siguen sin funcionar las telecomunicaciones en el decimocuarto día de protestas, indicó este sábado que enfrentará seriamente cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

Trump ha advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 51 muertos desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.

