Una amenaza de seguridad, que ahora indaga el FBI, obligó este domingo a evacuar el Aeropuerto Internacional de Kansas City en Misuri, en el centro de Estados Unidos, en medio de alertas en el país por el posible incremento de ataques terroristas.
La Policía Aeroportuaria y el FBI trabajaron para identificar la seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no precisaron cuál, según expuso el Aeropuerto de Kansas City en sus redes sociales, donde informó de la reapertura del aeródromo horas después del incidente.
"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de la situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como precaución, el departamento ha desalojado secciones de la terminal", detalló.
Lee también EU advierte que zonas residenciales pueden ser objetivos en Irán; Trump culpa a Irán de ataque a escuela
Cerca de dos mil personas abandonaron las instalaciones durante el operativo que comenzó hacia las 11:15 horas (16:15 GMT), según medios locales, mientras que el sitio FlightAware reportó más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeródromo, que transporta a un promedio de 40 mil 720 pasajeros diarios.
El hecho ocurre tras un reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irán, que cumple ocho días.
Por ejemplo, las autoridades investigan si un tiroteo que dejó tres muertos en Austin, Texas, hace una semana, justo al comienzo de la ofensiva en Irán, es un posible acto terrorista relacionado con los ataques.
Lee también Cientos de personas salen a la calle en Texas; apoyan las protestas contra las redadas en Los Ángeles
Los oficiales están en alerta mientras el departamento afronta un cierre porque los demócratas y republicanos del Congreso no han aprobado su financiamiento en medio de las críticas a los operativos migratorios de la Administración de Donald Trump.
El director del FBI, Kash Patel, dijo que "el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden respondieron rápidamente al lugar y aseguraron la zona. Se evaluó la amenaza y se determinó que no era creíble. La terminal ha sido registrada, despejada y se ha reanudado el funcionamiento normal".
