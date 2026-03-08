Más Información

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

Marcha del 8M en CDMX reúne a miles de mujeres contra la violencia feminicida; sigue aquí el minuto a minuto

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Sheinbaum reconoce a mujeres de las Fuerzas Armadas en el 8M; "somos tejedoras de la patria, de una nación libre y soberana", afirma

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas; empresario petrolero detrás de la fiesta viral de XV años en Tabasco

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

Senado prepara discusión de reforma que limita “pensiones doradas” de exfuncionarios; en esto consiste la iniciativa

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

“Ser mujer” en todos los espacios profesionales

Crecen acoso y agresión en el sector público

Crecen acoso y agresión en el sector público

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

Mujeres con cargos públicos sufren violencia

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

La crónica de un derrumbe: reseña de Morir en la arena de Leonardo Padura

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Miroslava, entre amores imposibles y una muerte misteriosa

Una amenaza de seguridad, que ahora indaga el FBI, obligó este domingo a evacuar el de City en Misuri, en el centro de Estados Unidos, en medio de alertas en el país por el posible incremento de ataques terroristas.

La Policía Aeroportuaria y el trabajaron para identificar la seriedad de "cualquier amenaza potencial", aunque no precisaron cuál, según expuso el Aeropuerto de Kansas City en sus redes sociales, donde informó de la reapertura del horas después del incidente.

"El Departamento de Aviación de Kansas City está al tanto de la situación en el Aeropuerto Internacional de Kansas City (MCI). Como precaución, el departamento ha desalojado secciones de la terminal", detalló.

Lee también

Cerca de dos mil personas abandonaron las instalaciones durante el que comenzó hacia las 11:15 horas (16:15 GMT), según medios locales, mientras que el sitio FlightAware reportó más de 120 retrasos y dos cancelaciones en el aeródromo, que transporta a un promedio de 40 mil 720 pasajeros diarios.

El hecho ocurre tras un reporte del (DHS) filtrado esta semana a los medios que alerta de potenciales actos terroristas de individuos y ciberataques en medio de la guerra de contra Irán, que cumple ocho días.

Por ejemplo, las autoridades investigan si un tiroteo que dejó tres muertos en , Texas, hace una semana, justo al comienzo de la ofensiva en , es un posible acto terrorista relacionado con los ataques.

Lee también

Los oficiales están en alerta mientras el departamento afronta un cierre porque los demócratas y republicanos del Congreso no han aprobado su financiamiento en medio de las críticas a los operativos migratorios de la Administración de .

El director del FBI, Kash Patel, dijo que "el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden respondieron rápidamente al lugar y aseguraron la zona. Se evaluó la amenaza y se determinó que no era creíble. La terminal ha sido registrada, despejada y se ha reanudado el funcionamiento normal".

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

La forma más barata de conseguir la visa de turista: solo $15 dólares y estos requisitos

TSA PreCheck. Foto: iStock

¿Adiós a las filas y a mostrar documentos? Aeropuerto de Miami implementa TSA PreCheck Touchless ID

Día de la mujer. Foto: Canva

Día de la Mujer: ¿Qué se conmemora? 40 frases feministas e imágenes para el 8 de marzo

Mi Primer Hogar Edomex: ¿Cómo inscribirse al programa para que te ayuden a construir tu casa? Requisitos. Foto: Canva

Mi Primer Hogar Edomex: Así puedes recibir apoyo para construir tu casa; estos son los requisitos

Frontera. Foto: iStock

¿A qué hora cierran los puentes fronterizos de Estados Unidos con el cambio de horario?