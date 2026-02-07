Más Información
La música es un punto de comunión para las personas, une a todos sin importar el estrato social y eso es lo que Kansas dejó claro durante su concierto en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.
“Lo mágico de la música es que nos une a todos, amamos estar en esta hermosa ciudad de nuevo”, dijo Ronnie Platt.
La banda estadounidense apareció en el escenario en punto de las 21:00 horaspara complacer a los cientos que se dieron cita esta noche para cantar varios de sus éxitos.
“Hola México City, ¿están listos para la música?, buenas noches y bienvenidos a Kansas”, señaló el vocalista antes de comenzar con la velada.
Lee también El Super Bowl habla español: Bad Bunny desafía la narrativa cultural de Estados Unidos en la era Trump
Kansas dejó prueba del porque se han convertido en uno de los clásicos del rock, incluso recordando a la que por muchos años fue la plataforma predilecta para la música y que se despidió este 2026, MTV.
“Vamos a tocar una canción que fue un éxito en MTV, se llama Fight Fire with Fire”, apuntó Platt ante el grito de todos los ahí presentes, quienes corearon de principio a fin esta canción.
La banda originaria de Topeka lució varios de sus clásicos como “Wayward son”, “Hold on”, “Can I tell you” y “Child of innocence”, haciendo retumbar al Velódromo Olímpico.
Lee también Cardi B lidera las preferencias; fans quieren verla junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX
Una de las canciones que no pueden faltar en un concierto de Kansas es la que ha logrado trascender el tiempo y las generaciones, “Dust in the wind”.
“Muchas gracias, esperamos que disfruten la siguiente canción, tiene un significado muy especial y la planeamos esta noche para ustedes”, anunció Ronnie antes de los primeros acordes del tema.
La noche se fue como polvo en el viento y poco antes de que el reloj marcara las 23:00 horas, la legendaria agrupación agradeció a los asistentes y abandonó el escenario tras interpretar muchas de las canciones que los han puesto en los libros de historia.
dft
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]