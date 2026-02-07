La música es un punto de comunión para las personas, une a todos sin importar el estrato social y eso es lo que Kansas dejó claro durante su concierto en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México.

“Lo mágico de la música es que nos une a todos, amamos estar en esta hermosa ciudad de nuevo”, dijo Ronnie Platt.

La banda estadounidense apareció en el escenario en punto de las 21:00 horaspara complacer a los cientos que se dieron cita esta noche para cantar varios de sus éxitos.

“Hola México City, ¿están listos para la música?, buenas noches y bienvenidos a Kansas”, señaló el vocalista antes de comenzar con la velada.

El grupo de Estados Unidos Kansas en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México (CDMX). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Kansas dejó prueba del porque se han convertido en uno de los clásicos del rock, incluso recordando a la que por muchos años fue la plataforma predilecta para la música y que se despidió este 2026, MTV.

“Vamos a tocar una canción que fue un éxito en MTV, se llama Fight Fire with Fire”, apuntó Platt ante el grito de todos los ahí presentes, quienes corearon de principio a fin esta canción.

La banda originaria de Topeka lució varios de sus clásicos como “Wayward son”, “Hold on”, “Can I tell you” y “Child of innocence”, haciendo retumbar al Velódromo Olímpico.

El grupo de Estados Unidos Kansas en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México (CDMX). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Una de las canciones que no pueden faltar en un concierto de Kansas es la que ha logrado trascender el tiempo y las generaciones, “Dust in the wind”.

“Muchas gracias, esperamos que disfruten la siguiente canción, tiene un significado muy especial y la planeamos esta noche para ustedes”, anunció Ronnie antes de los primeros acordes del tema.

La noche se fue como polvo en el viento y poco antes de que el reloj marcara las 23:00 horas, la legendaria agrupación agradeció a los asistentes y abandonó el escenario tras interpretar muchas de las canciones que los han puesto en los libros de historia.

El grupo de Estados Unidos Kansas en el Velódromo Olímpico de la Ciudad de México (CDMX). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

