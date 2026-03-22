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La seguridad en las vuelve a estar bajo la lupa tras un operativo judicial en Estados Unidos. Jamie Borne, un hombre de 30 años residente defue capturado por las autoridades federales bajo una serie de acusaciones que han encendido las alarmas entre los usuarios de videojuegos en línea.

Borne, quien se presentaba falsamente como de la popular plataforma enfrenta ahora un proceso legal por 40 cargos relacionados con material de abuso sexual infantil.

La detención fue ejecutada por el (DHS) tras una serie de inspecciones iniciadas a finales de febrero.

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Durante el procedimiento, que comenzó como una revisión de rutina debido a que el sujeto se encontraba en los agentes hallaron en su dormitorio una muñeca sexual infantil.

En un interrogatorio posterior, el señalado manifestó estar "muy solitario" y admitió haber adquirido dicho objeto en China, según reportaron medios locales estadounidenses.

La respuesta de Roblox

Ante la gravedad de los hechos y la supuesta del capturado con la compañía de videojuegos, Roblox emitió un pronunciamiento oficial para desmentir cualquier relación contractual directa con Borne. La empresa aclaró que el individuo no formaba parte de su equipo de ingeniería o desarrollo interno.

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A través de un comunicado citado por medios locales, la plataforma aseguró que el detenido era simplemente uno de los más de dos millones de creadores independientes que utilizan su tecnología para "crear experiencias" dentro del ecosistema digital.

Como medida inmediata, la confirmó que ya ha tomado acciones administrativas contra el sospechoso:

"De acuerdo con la política de comportamiento fuera de la plataforma, parte de los estándares comunitarios", señaló Roblox, según el reporte de prensa, confirmando la de las cuentas y todos los contenidos creados por Borne en su sistema.

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Hallazgos del operativo contra abusador en Roblox

La investigación liderada por el DHS se profundizó tras una segunda visita a la residencia del implicado.

Durante el allanamiento, las autoridades confiscaron diversos elementos probatorios que complican la situación jurídica de Borne. Entre el material incautado por los agentes federales se encuentran:

  • Discos duros con gran cantidad de archivos de pornografía infantil.
  • Una muñeca sexual con apariencia de menor de edad.
  • Dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos.
  • Además de los 40 cargos por material prohibido con menores de 13 años, el detenido enfrenta acusaciones por el tráfico e importación de juguetes sexuales con características infantiles.

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Este caso resalta la importancia de la vigilancia sobre los denominados "creadores" en entornos digitales frecuentados por menores de edad, donde sujetos sin vinculación oficial con las empresas pueden intentar ganar credibilidad o acceso a comunidades vulnerables bajo perfiles profesionales falsos.

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