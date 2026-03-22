El área de Bolsa de Empleo y Vinculación Profesional de la alcaldía Benito Juárez realizó una jornada en la que puso a disposición de vecinas y vecinos 300 vacantes de diversas empresas, con la intención de reconocer la importancia de la capacitación y la vinculación profesional como pilares estratégicos para fortalecer el desarrollo económico y social en la demarcación.

“Las Jornadas de Empleo consolidan a Benito Juárez como un espacio que conecta a las vecinas y vecinos con oportunidades laborales, además de fomentar y promover alianzas con el sector privado para generar condiciones que le faciliten a las personas ingresar al mercado laboral mediante programas de acompañamiento”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

Esta iniciativa contó con la participación de 20 empresas de diferentes giros, entre ellas, la Cineteca Nacional, Sears, Grupo Femsa y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), quienes cuentan con vacantes laborales para personas desde 18 hasta 65 años. Este trabajo conjunto, busca que todo aquel que esté interesado en algún puesto, pueda acceder a el de forma fácil y segura.

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“Tenemos un poquito de todos los giros, también contamos con diferentes pérfiles académicos. Actualmente, nuestra Bolsa de Empleo la hemos estado enriqueciendo. Lo único que requieren los buscadores de empleo es traer su CV para verificar que cuentan con el perfil solicitado”, señaló Óscar Flores, líder coordinador de proyectos de Bolsa de Empleo y Vinculación Profesional.

En estas jornadas, también se promueve la generación de sociedades cooperativas por medio de asesorías y capacitaciones, con ello, se impulsa la economía social y solidaria, generando proyectos colectivos que permitan tener ingresos sostenibles y refuercen la cohesión comunitaria.

Actualmente, la Bolsa de Empleo cuenta con más de siete mil vacantes disponibles en la página web oficial de la alcaldía y para acercarlas a la población, cada mes se llevarán a cabo jornadas en diferentes espacios públicos.

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