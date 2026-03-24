Más Información

Licitan transporte para trabajadores de la Corte; buscan que no lleguen tarde y reducir su estrés

Licitan transporte para trabajadores de la Corte; buscan que no lleguen tarde y reducir su estrés

Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice

Sheinbaum habla de cancelación de permisos para donaciones a ONG; es un análisis del SAT y no decisión política, dice

Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito

Secretaría de las Mujeres anuncia Comisión Especial contra violencia feminicida; incluye registro de orfandad por este delito

Inflación se dispara a 4.63% en la primera quincena de marzo; jitomate y pollo los productos que más subieron

Inflación se dispara a 4.63% en la primera quincena de marzo; jitomate y pollo los productos que más subieron

Greenpeace reporta 630 km de costa afectada en derrame petrolero del Golfo de México; pide declarar emergencia ambiental

Greenpeace reporta 630 km de costa afectada en derrame petrolero del Golfo de México; pide declarar emergencia ambiental

Morena perfila aprobación del Plan B en comisiones; dictamen mantiene revocación de mandato al tercer o cuarto año del sexenio

Morena perfila aprobación del Plan B en comisiones; dictamen mantiene revocación de mandato al tercer o cuarto año del sexenio

Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión

Plan B de reforma electoral se estanca en el Senado; falta de acuerdos entre Jucopo y PT retrasa discusión

Cancillería cesa a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara; EL UNIVERSAL reveló vínculo con CJNG

Cancillería cesa a cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara; EL UNIVERSAL reveló vínculo con CJNG

Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección

Jueza admite a trámite la solicitud de concurso mercantil de TV Azteca; filiales quedan fuera de protección

Cultura insiste en volverse tribunal

Cultura insiste en volverse tribunal

Víctimas de incendio en Dos Bocas; familia de Diana Gómez exige justicia: “Sólo queremos lo justo para sus hijos”

Víctimas de incendio en Dos Bocas; familia de Diana Gómez exige justicia: “Sólo queremos lo justo para sus hijos”

Madres buscan a desaparecidos en Ke Kasas

Madres buscan a desaparecidos en Ke Kasas

Ocho personas fueron detenidas por golpear a un con palos y barras de hierro en , informó la policía, en un nuevo caso de maltrato animal que ha causado conmoción en Brasil.

El capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocido como carpincho o chigüire, es el roedor más grande del mundo.

Con su aspecto de castor grande, suele vérselo en libertad en Río, sobre todo cerca de cursos de agua o lagunas.

Lee también

El incidente tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, en Ilha do Governador, un barrio popular cerca del .

Los agresores, entre ellos dos menores de edad, fueron identificados gracias a imágenes de cámaras de vigilancia y detenidos el sábado, anunció la policía en un comunicado.

"Es un acto de extrema crueldad contra un ser que no representaba absolutamente ninguna amenaza", declaró el comisario encargado de la investigación, Felipe Santoro, citado por el diario O Globo.

Lee también

El capibara, un macho de 65 kilos, fue llevado al Centro de Atención de Animales Silvestres de la universidad Estacio, en el suroeste de Río.

"Hace 22 años que atendemos a animales silvestres de Río y nunca había recibido un carpincho de una agresión de este tipo", describió el lunes a la AFP Jeferson Pires, veterinario y biólogo responsable del centro.

"Sufre un , un edema con sangre alrededor del ojo izquierdo y varias lesiones en la espalda", agregó.

Lee también

En los últimos años, se ha convertido en un animal de moda, a menudo representado en juguetes o dispositivos para niños.

En enero, la muerte de un perro callejero apaleado hasta morir por causó una gran ola de indignación en Brasil, y provocó incluso una reacción de la primera dama, Rosangela "Janja" da Silva.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio? Foto: Especial

Semana Santa 2026: ¿Cuándo es Domingo de Ramos? ¿Jueves y Viernes Santo son días de descanso obligatorio?

Tarjeta Violeta Bienestar CDMX 2026: requisitos y registro para recibir hasta $15,000 pesos. Foto: Especial

¡Atención CDMX! Tarjeta Violeta Bienestar 2026 abre registro: requisitos y cómo obtener hasta $15,000 pesos

Visa americana/ iStock/ Vepar5

¿Puedes entrar cuantas veces quieras a Estados Unidos con tu visa? La verdad que los oficiales migratorios no te dicen

Viajes. iStock/ViDi Studio

Nunca lo imaginarías: Este es el artículo más SUCIO que cargas al viajar, según estudio

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio. Foto: Canva/AP

NASA destaca el Templo de Kukulcán: así ocurre el descenso de la Serpiente Emplumada en el equinoccio