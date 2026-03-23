¿Como es el avión de Air Canada que colisionó en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York?; esto se sabe

La noche del pasado domingo 22 de marzo un avión de la aerolínea Air Canada colisionó con un camión de bomberos en la pista del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, Estados Unidos.

El accidente, que dejó a dos fallecidos (piloto y copiloto) y dos heridos (en el segundo vehículo) ocurrió luego de que el vuelo regional 8646, que venía de Montreal, aterrizara.

De forma preliminar, la empresa operadora Jazz Aviation, confirmó que la aeronave contaba con 72 pasajeros y 4 elementos de tripulación a bordo y que el avión había salido del Aeropuerto Internacional Montréal-Pierre Elliott Trudeau, en la provincia de Quebec.

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A plane carrying dozens of people collided with a fire truck late Sunday on a runway at New York's LaGuardia airport, forcing a halt to flights at the transport hubhttps://t.co/XevUNNRx0l pic.twitter.com/vQNT1Ee4St — AFP News Agency (@AFP) March 23, 2026

De acuerdo con la Autoridad Portuaria del estado de Nueva York y Nueva Jersey, dicha aeronave golpeó al vehículo de rescate, el cual contestaba un incidente en la pista, alrededor de las 23:45 horas. El aeropuerto cerró a partir de las 03:00 horas de este 23 de marzo.

Debido al siniestro, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la suspensión de vuelos en LaGuardia y calculó que continuará cerrado hasta la tarde de este lunes.

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Funcionarios investigan el accidente de un avión de Air Canada con un camión de bomberos, en el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, la noche del domingo 22 de marzo de 2026. FOTO: SETH WENIG. AP

¿Cómo es el avión de Air Canada que chocó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York?

De acuerdo con el comunicado oficial de Jazz Aviation, que opera como Air Canada Express, la aeronave que estuvo involucrada en el siniestro era un CRJ900, también conocido como Bombardier CRJ900.

Se trata de una aeronave de línea regional basada en el Bombardier CRJ200. Es una versión alargada del CRJ700, que cuenta con dos extensiones de fuselaje añadidas delante y detrás para aumentar la capacidad de 70 a alrededor de 90 plazas. De acuerdo con la página de Lufthansa, tiene una longitud de 36.3 metros, una envergadura de 24.8 metros y una altura de 7.5 metros. Puede alcanzar una velocidad máxima de 880 km/h.

Avión Bombardier CRJ900 de Air Canada. Foto: Air Canada

Es valorado en la industria por su rendimiento en rutas cortas y medianas, por lo que suele utilizarse en aerolíneas regionales. Cuenta con un pasillo central y dos secciones de butacas en cada lado —cada una con dos asientos—. Tiene 12 asientos de primera clase, 20 asientos confort plus y 44 en clase turista.

Avión Bombardier CRJ900 de Air Canada. Foto: Air Canada

*Con información de agencias.

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