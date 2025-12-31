Las autoridades peruanas reportaron este martes que hay cuatro personas detenidas tras el choque frontal de trenes en la vía a la ciudadela de Machu Picchu, el martes, que dejó un muerto y más de 100 heridos.

“Un maquinista, dos ayudantes y un brequero, se hallan detenidos en Cusco y Ollantaytambo, ellos ya pasaron su dosaje etílico y se esperan los resultados, las investigaciones siguen en pie”, dijo el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Julio Becerra, a El Comercio.

Mencionó que tras el siniestro, el personal encargado del traslado de los dos autovagones de la empresa Perurail e Incarail, fue intervenido para las acciones correspondientes del caso, no descartando la detención o investigación de más involucrados.

Un total de 107 turistas, entre peruanos y extranjeros, resultaron heridos en el accidente, en el que perdió la vida el maquinista de uno de los convoyes.

La mayoría de pasajeros de los trenes de las empresas Perú Rail e Inca Rail presentaron lesiones de carácter policontuso y fueron atendidos en cuatro clínicas y hospitales de la ciudad andina de Cusco, capital de la homónima provincia donde se encuentra Machu Picchu, precisó la Presidencia de Perú en un comunicado.

Entre los heridos hay varios brasileños, quienes tuvieron que ser evacuados en autovagones de las mismas compañías que operan la ruta debido a que el accidente se produjo en un punto de difícil acceso donde solo es posible llegar a través de la misma vía férrea.

De acuerdo con El Comercio, a la clínica Pardo en Cusco fueron trasladados ocho pasajeros, dos de India, dos de Perú y tres de China, una pareja y su menor hijo de siete años, todos con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico en evolución, siendo internados para una mejor observación.

De igual forma, a la clínica O2 arribaron 10 pasajeros: tres peruanos, tres australianos, tres colombianos y un polaco, la mayoría policontusos y con traumatismo craneoencefálico leve.

Otro comunicado de la Presidencia del Consejo de Ministros informó este miércoles que mil 300 turistas extranjeros y 700 peruanos fueron evacuados durante la madrugada de este miércoles desde Machu Picchu a Ollantaytambo.

Alrededor de las 5:00 horas se restableció el servicio de transporte ferroviario de manera progresiva, tanto en el sentido hacia Machu Picchu como en el sentido inverso, una vez culminadas las maniobras de seguridad y verificación de la vía férrea.

A raíz del accidente, el presidente interino de Perú, José Jerí, viajó a Cusco para supervisar el despliegue de la atención a los afectados, se reunió con las autoridades regionales y locales, y visitó las clínicas donde atendieron a los heridos para verificar la prestación de los servicios de salud.

Equipos técnicos de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Salud y Comercio Exterior y Turismo sostendrán en las próximas horas una reunión con el gobierno regional de Cusco y representantes de municipalidades, con el fin de elaborar protocolos y evaluar la implementación de soluciones tecnológicas que permitan prevenir un evento similar en el futuro.

El ferrocarril a Machu Picchu es la ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayecto de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.

Con información de EFE