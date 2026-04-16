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Los amantes de la música que durante años se han quejado de las tarifas de por las entradas para conciertos seguramente están celebrando un veredicto del jurado emitido el miércoles, que determinó que su empresa matriz, , ha operado un monopolio perjudicial sobre los grandes recintos en todo Estados Unidos.

Pero tendrán que esperar para ver si el veredicto conduce a cambios que hagan los conciertos más asequibles.

A continuación, algunos puntos clave que hay que saber sobre el veredicto en la muy seguida batalla :

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Sin alivio inmediato para los asistentes a conciertos

La demanda, encabezada inicialmente por el gobierno de bajo el entonces presidente , acusó a Live Nation de asfixiar la competencia y de impedir que los recintos utilizaran a múltiples vendedores de entradas. Sin embargo, a los pocos días de iniciado el juicio, el gobierno del presidente anunció que llegaría a un acuerdo para resolver sus reclamaciones contra el gigante de los conciertos. Algunos estados se sumaron al acuerdo por 280 millones de dólares, que aún necesita la aprobación de un juez, pero más de 30 estados siguieron adelante con el juicio.

Un jurado federal en determinó que Ticketmaster cobró de más a los clientes 1,72 dólares por entrada en 22 estados, dinero que un juez podría ordenar a la empresa devolver. Eso podría costarle a Live Nation cientos de millones de dólares.

Live Nation manifestó en un comunicado el miércoles: “El veredicto del jurado no es la última palabra sobre este asunto”.

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El veredicto no trae un alivio inmediato para los asistentes a conciertos. Pero los estados lo ven como un paso para abrir el mercado a otras empresas de una manera que impulse la competencia y podría bajar ligeramente los precios.

Shubha Ghosh, profesor de Derecho en la Universidad de Syracuse que se enfoca en tecnología y derecho antimonopolio, comentó: “Podría haber unos cuantos dólares extra que terminarán llegando a los que compraron entradas a través de Live Nation. Si los precios de las entradas bajarán a largo plazo, creo que en gran medida depende de eso”.

El veredicto podría costarle a la empresa cientos de millones

El siguiente paso será determinar las sanciones. Más allá de los cientos de millones que se podría ordenar pagar a Live Nation, posibles medidas podrían obligar a la empresa a desprenderse de algunos de sus recintos. Live Nation es propietaria de cientos de recintos, controla la de espectáculos en ellos o tiene participación accionaria en estos, y su filial Ticketmaster es la mayor vendedora de entradas del mundo para eventos en vivo.

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Live Nation insiste que no es un .

La empresa que, una vez que se desarrolle la fase de remedios del caso y se resuelvan las apelaciones, el resultado probablemente no será muy diferente del acuerdo que alcanzó con el gobierno federal.

El juez federal de distrito Arun Subramanian indicó a los abogados que se reúnan y entreguen una carta conjunta para la próxima semana en la que propongan un calendario para los siguientes pasos.

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Senadores instan al juez a examinar el acuerdo federal

Un grupo de senadores escribió al juez el miércoles después del veredicto, instándolo a examinar de cerca el acuerdo propuesto por el gobierno de Trump con Live Nation antes de considerar otorgar su aprobación.

El acuerdo incluye un tope a las en algunos anfiteatros y nuevas opciones de venta de entradas que podrían permitir que promotores y recintos también utilicen a competidores de Ticketmaster, como SeatGeek, Eventbrite o AXS. Sin embargo, no separa a Ticketmaster de Live Nation, lo que era un objetivo original de la denuncia presentada por el en 2024.

Las senadoras y los senadores de Estados Unidos Amy Klobuchar, Elizabeth Warren, Cory Booker, Richard Blumenthal, Mazie Hirono y Peter Welch sostienen que el acuerdo fue “negociado bajo circunstancias sospechosas” y no hace lo suficiente para restablecer la competencia ni para proteger a clientes, artistas y recintos independientes.

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El Departamento de Justicia ha calificado el acuerdo como una “situación en la que todos ganan”, y Live Nation ha dicho que está satisfecha con un pacto que aumenta el para otros promotores.

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